MotoGP | KTM "carena" il gradino e studia il diffusore in stile Ducati

MotoGP | Pedrosa: "Il sorriso di Marquez non è una buona notizia per i rivali"

MotoGP Test di Novembre a Valencia

MotoGP | Pedrosa: "Il sorriso di Marquez non è una buona notizia per i rivali" MotoGP | Pedrosa: "Il sorriso di Marquez non è una buona notizia per i rivali"