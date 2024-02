MotoGP | Yamaha ha deliberato la nuova aerodinamica della M1

La Yamaha è sembrata essere quella che ha giocato con le carte più coperte rispetto alla concorrenza nei tre giorni dello Shakedown della MotoGP a Sepang, ma nella giornata conclusiva anche la Casa di Iwata ha dato un'anticipazione di quelle che potranno essere le forme della M1 nella stagione 2024. Il collaudatore Cal Crutchlow, infatti, ha portato in pista il nuovo pacchetto aerodinamico.

Cosa che è stata confermata ai colleghi di GPOne.com dal team manager Massimo Meregalli, che ha spiegato che l'obiettivo primario dello Shakedown malese era proprio quello di deliberare le nuove parti, tra le quali non si può non notare un'ala anteriore a doppio profilo che ricorda molto quella utilizzata dall'Aprilia nelle ultime stagioni. Ma anche un codone risagomato rispetto al passato, sul quale è comparsa anche un'ala posteriore leggermente diversa rispetto a quella che era stata utilizzata a più riprese lo scorso anno, soprattutto per la posizioni in cui si va a raccordare al codone.

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"L'ultima uscita l'abbiamo fatta con l'aerodinamica nuova. In teoria, dovrebbe essere il pacchetto deliberato. Il programma era di farlo nel pomeriggio, ma poi il meteo sembrava promettere pioggia, quindi abbiamo approfittato dell'ultima oretta prima della pausa per provarla. C'è una doppia ala tipo Aprilia ed anche un codone nuovo: l'abbassatore ha una corsa maggiore rispetto al passato, quindi abbiamo dovuto ridisegnare un po' tutto", ha spiegato Meregalli a GPOne.com.

Sotto alle carene c'è già anche il propulsore con cui la Yamaha inizierà la stagione 2024. Questa specifica sembra rappresentare un passo avanti e questo è importante, perché le richieste di Fabio Quartararo negli ultimi due anni erano incentrate soprattutto sulla ricerca di più potenza. E' chiaro però che le piene concessioni, che permetteranno ai giapponesi di introdurre degli aggiornamenti nel corso della stagione, potranno essere un bell'aiuto su questo fronte.

"E' una delle poche volte che abbiamo visto uno step di motore. Abbiamo migliorato la velocità senza compromettere nient'altro. Il motore del Qatar sarà quello che stiamo utilizzando qua, ma grazie alle concessioni abbiamo già fissato due step nel corso della stagione. Però era importante partire da Sepang con la delibera del pacchetto aerodinamico, perché in questo momento sono tutti pezzi di prototipazione, ma poi realizzarli in carbonio richiede tempo. Quindi è fondamentale deliberare tutto per essere pronti alla prima gara".

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Le concessioni hanno permesso alla Yamaha di sfruttare anche i suoi piloti titolari, Quartararo ed il nuovo arrivato Alex Rins, in due delle tre giornate dello Shakedown. Cosa che è servita soprattutto allo spagnolo, che sta ancora recuperando la condizione fisica migliore dopo l'infortunio dello scorso anno, ma che in generale ha permesso di valutare con più calma tutte le novità.

"Sicuramente per Alex è un vantaggio, perché nel test di Valencia non era ancora al 100% dal punto di vista fisico. Adesso potrebbe anche essere al 90%, quindi questi due giorni aggiuntivi serviranno sicuramente più a lui che a Fabio. Il materiale che abbiamo portato comunque è parecchio, quindi avere questi due giorni in più ci consentiranno di lavorare meglio, analizzando i dati senza fretta, come magari non siamo stati in grado di fare lo scorso anno. Diciamo che per ora siamo riusciti a portare quasi a termine il programma dei primi due giorni", ha concluso Meregalli.