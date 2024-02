MotoGP | Anche Honda monta le ali sul parafango

Honda sta lavorando alacremente per tornare ai fasti di un tempo e già nei test di Valencia a novembre si erano viste delle novità interessanti che avevano lasciato i piloti con sensazioni positive. A Sepang, in occasione dei consueti test pre-stagionali, il team giapponese ha portato ulteriori modifiche sulla RC213V che stiamo vedendo in questi due giorni di shakedown.

Se il primo colpo d’occhio è andato sul codone nel Day 1 (qui i dettagli), nella giornata conclusiva dedicata ai collaudatori e ai titolari che godono del sistema di concessioni abbiamo potuto notare delle nuove alette “in stile KTM”. Le appendici si trovano infatti sul parafango della RC213V, in una posizione più bassa rispetto a come siamo stati abituati a vedere dai costruttori italiani (Aprilia pioniera e Ducati a seguito), che le avevano piazzate sulla forcella.

Una soluzione che dimostra quanto in casa HRC si stia andando in una direzione specifica per aiutare i propri piloti a tornare a vincere. Anche nel “dopo-Marquez”, gli sforzi si stanno concentrando sui punti deboli della RC213V, che vedeva nel grip al posteriore uno dei principali aspetti da migliorare. Tuttavia, come abbiamo già notato nei giorni scorsi, l’aerodinamica rappresenta una parte fondamentale dello sviluppo della MotoGP attuale e in questo caso Honda non fa differenza.

A sorprendere di più fino ad ora è stata indubbiamente KTM, che sta lavorando “in direzione Formula 1” sfruttando la collaborazione con Red Bull e portando un’ala molto particolare, posta sempre sul parafango. Diversa la configurazione di Honda, che però porta in pista una concezione molto simile. Mentre l’ala sulla RC16 sembra quasi più un mini alettone da F1, sulla RC213V vediamo due piccole alette che spuntano dai lati del parafango.