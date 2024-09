MotoGP | Il conflitto tra Alex Marquez e Pecco si risolve nel camion Ducati

Al netto del trionfo di Marc Marquez, uno dei temi caldi della domenica di Motorland è stato l’incidente tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez, con quest’ultimo che ha travolto il piemontese quando mancavano sei giri al termine della gara. Entrambi erano in lotta per l’ultima posizione del podio.

Dopo l’incidente, sia il campione in carica che il pilota Gresini sono stati convocati, separatamente, nell’ufficio della Direzione Gara, che li ha ascoltati risolvendo la questione senza penalità per nessuno dei due. Subito dopo, i due piloti si sono recati al consueto incontro con i media.

Nel suo slot riservato con i giornalisti, Bagnaia si è scagliato contro lo spagnolo definendolo pericoloso per il modo di affrontare situazioni come quella di Aragon. “Mi fa anche arrabbiare, perché dai dati è anche peggio che la realtà. La telemetria rivela che, dopo il contatto, Marquez è passato dal 40 al 60% di accelerazione. È pericoloso correre con chi fa queste cose. Di solito, uno evita i contatti, anche se i dati mostrano che c’è gente che non la vede allo stesso modo”, si è lamentato il pilota Ducati, che dopo questa domenica scivola a -23 punti in campionato dal leader Jorge Martin.

Da parte sua, Marquez si è difeso argomentando che, dalla sua posizione al lato destro della moto, quado il suo rivale lo superava all’esterno non ha potuto vederlo in alcun caso. “Niente cambierà quello che è successo. Se qualcuno poteva evitare il contatto, era Pecco, che sapeva che io fossi lì. Non sapevo che lui fosse all’esterno”, ha detto il catalano. “L’unica cosa che ho detto in Direzione Gara è che, se lui avesse lasciato anche solo un metro fra di noi e non si fosse buttato dentro, non sarebbe successo nulla”, ha aggiunto il pilota Gresini.

La durezza di Bagnaia è arrivata, oltre che per la dinamica dell’azione in sé, per il fatto che il suo avversario non gli abbia chiesto scusa per quanto accaduto. Almeno all’inizio. Tuttavia, Motorsport.com apprende che un paio d’ore dopo, con gli animi più calmi, i due piloti si sono incontrati in uno dei camion di Ducati. L’incontro è durato meno di cinque minuti e loro si sono scambiati le opinioni su quanto accaduto. La riunione ha avuto luogo dopo che entrambi hanno parlato con Gigi Dall’Igna.