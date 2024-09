MotoGP | Bagnaia accusa Alex Marquez: "Ha cercato il contatto e non ha chiuso il gas"

Il Gran Premio di Aragon è iniziato male e finito peggio per Pecco Bagnaia, che arrivava da leader, ma dopo la Sprint del sabato ha perso il comando per 3 punti peggiorando ancora la situazione al termine della gara di domenica, in cui è crollato a -23 dal leader Jorge Martin. Un fine settimana amaro per il campione del mondo in carica, protagonista suo malgrado di una brutta caduta quando mancavano poche tornate al termine.

Nella furiosa rimonta dopo una partenza complicata a causa della pista molto sporca, il pilota Ducati è riuscito ad arrivare a ridosso di Alex Marquez, terzo per gran parte della gara. Al momento della bagarre, però, qualcosa è andato storto: il pilota del team Gresini ha provato a difendere andando largo e consentendo l’ingresso a Pecco, che si è visto travolgere dalla GP23 azzurra. Entrambi sono finiti nella ghiaia, nella furia del piemontese, che ha rimediato qualche contusione alla caviglia sinistra.

Nulla di grave dal punto di vista fisico per Bagnaia, che però è durissimo nei confronti del compagno di marca, reo di avergli rovinato una gara in cui avrebbe conquistato certamente il podio: “Non è che io debba spiegare cosa sia successo, è abbastanza chiaro sotto tutti i punti di vista. La dinamica è una ed è chiara. Mi fa anche arrabbiare, perché dai dati è ancora peggio che dalla realtà. È preoccupante che ci siano piloti che ancora fanno certe azioni. Ho parlato con lui? No, non mi guarda neanche in faccia. Quindi si capisce bene il personaggio”.

“In ogni caso, lui era lungo e io l’ho passato. Prima di fare il cambio ero già un po’ davanti, quindi sicuramente mi ha visto. Non sono andato a chiudere molto perché la mia velocità era abbastanza per chiudere in percorrenza. Ma una volta che siamo entrati dentro, ho sentito già lì un colpo di gas, lui ha cercato il contatto. A vedere i dati, non ha più chiuso il gas fino a che non siamo caduti. È stato lì a spingermi fuori, dal 40 al 60% di gas è qualcosa di inaccettabile, è pericoloso che certi piloti facciano certe cose”, ha detto Bagnaia spiegando la dinamica dell’incidente.

L'episodio fra i due è stato immediatamente messo sotto investigazione dalla Direzione Gara, come di consueto in questi casi. Per quanto Bagnaia sostenesse che la colpa fosse totalmente di Alex Marquez, i commissari hanno deciso di non sanzionare nessuno dei due piloti archiviando il contatto come incidente di gara: “L’incidente tra Bagnaia e Marquez alla curva 13 del giro 18 è stato rivisto dopo la gara. Gli Stewards hanno ascoltato entrambi i piloti sentendo le loro spiegazioni dell’incidente da entrambi i punti di vista, così come hanno rivisto le immagini da altre angolazioni e con i dati tecnici. Durante i colloqui, entrambi i piloti hanno spiegato che il grip fuori dalla linea era difficile da gestire e nell’opinione dei commissari, questo è un fattore che ha contribuito all’impossibilità di evitare il contatto. La conclusione degli Stewards FIM MotoGP, dopo aver preso in considerazione tutti i punti e senza fattori evidenti, è che nessuno dei due piloti ha una responsabilità maggiore per l’incidente”, si legge nella nota della Direzione Gara.

Il rammarico per Pecco è ancora più grande, perché, dopo tutte le difficoltà del fine settimana, stava vedendo sempre più da vicino il podio. Una terza posizione avrebbe raddrizzato un weekend partito male: “Dopo tutto quello che è successo, la terza posizione era un obiettivo facile. Ero arrivato, ero terzo e giravo mezzo secondo più forte di quelli davanti. Diciamo che questo weekend non ne è andata nemmeno una, ho avuto diversi problemi. Le volte in cui ho avuto una situazione normale sono stato terzo in qualifica, oggi ero veloce”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team dopo l'incidente Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ma siamo partiti di nuovo nello stesso modo. Quando sono arrivato in griglia, ho capito subito che sarebbe stata una gara difficile perché la mia piazzola era ancora più sporca di quella di ieri. Avrebbero dovuto pulirla, ma evidentemente avevano altro da fare. Da lì è stato tutto abbastanza complicato, io stavo gestendo e Morbidelli no, quindi era difficile superare. Ma, una volta superato, recuperavo facilmente su tutti quelli che avevo davanti. Un grande peccato, perché oggi finire terzi avrebbe significato tanto dopo il weekend che è stato, ma qualcuno ha deciso di non farmi chiudere”, ha tuonato Bagnaia, che ha avuto da ridire anche su chi non ha pulito la pista, sporca da inizio weekend.

Ora però è tempo di rimettersi in sesto e volare verso Misano, dove la settimana prossima si torna in pista per quella che sarà la gara di casa di Bagnaia. Lì si presenta da inseguitore, ma oltre a Martin sarà della partita anche Marc Marquez? “Marc in lotta? Non si può sapere, anche Enea lo era dopo Silverstone. Bisogna vedere la costanza, come reazione. Sicuramente Marc è molto forte e questo gli darà moltissima motivazione. Secondo me la lotta rimarrà comunque tra me e Martin, vedremo se Marc riuscirà a fare la stessa differenza anche a Misano”, ha concluso Pecco.