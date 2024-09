MotoGP | Bezzecchi: “Alex? O è cieco o non ha voluto vedere Pecco”

La vittoria di Marc Marquez dopo un digiuno di quasi 1000 giorni è stata il focus del Gran Premio di Aragon. Tuttavia, nella giornata dell’otto volte campione del mondo, c’è stato spazio anche per le polemiche e per le discussioni. Il vero e proprio tema della domenica del Motorland è stato l’incidente tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez, che sono arrivati al contatto quando mancavano 5 giri al termine della gara.

Situazione spinosa, messa subito sotto investigazione dalla Direzione Gara e risolta in un nulla di fatto tra i dubbi di chi aveva ben chiara la dinamica. Tra questi c’è Marco Bezzecchi, che non si è risparmiato nel dare la propria visione dei fatti dall’esterno: “Beh… Penso sia chiaro a tutti coloro che sono saliti in moto almeno una volta che quando commetti un errore e vai largo, quasi fuori dalla pista, e poi rientri, devi vedere chi sta arrivando. Abbiamo molti modi per sapere se c’è qualcuno vicino a noi. Quindi se sai che qualcuno si sta avvicinando e commetti un errore devi guardarti alle spalle”.

“Ma è anche chiaro che quando Pecco l’ha sorpassato prima di andare largo era impossibile che Alex non l’avesse visto. O è cieco o non ha voluto vederlo”, ha sentenziato Bezzecchi, che sostiene fosse impossibile per Marquez non vedere Bagnaia dalla sua posizione. Nel suo incontro con i media, Pecco ha tuonato sostenendo che il suo avversario aveva cercato il contatto perché dai dati emerge che non avesse chiuso il gas.

Bez, dall’esterno della situazione, sostiene la tesi di Bagnaia e ricorda un episodio simile avvenuto in Moto2 tra Joe Roberts e Celestino Vietti che si era risolto con un Long Lap all’americano: “Poi quando vai sulla destra e sei dietro, devi mollare un po’ il gas. Ovviamente è una situazione strana e devi essere coinvolto per capire davvero ogni parte di questa situazione. Ma per me, chi è dietro ha più controllo, come è successo tra Joe Roberts e Celestino Vietti. Joe ha ricevuto un Long Lap perché era dietro. Questa è la mia visione delle cose”.