MotoGP | Yamaha conferma che Paolo Pavesio sarà l'erede di Jarvis

La Yamaha inizia a tracciare il suo futuro. Come era già stato anticipato da Motorsport.com nel corso del weekend del Gran Premio di Aragon, questa mattina la Casa di Iwata ha annunciato che Paolo Pavesio assumerà il ruolo di managing director di Yamaha Motor Racing a partire dall'1 gennaio 2025.

Il manager italiano andrà a prendere il posto di Lin Jarvis, figura ormai storica nel paddock della MotoGP che, come già annunciato diversi mesi fa, lascerà il ruolo alla fine del 2024 dopo aver occupato questa posizione per ben 26 stagioni, vivendo l'era d'oro della coppia formata da Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, ma anche l'esplosione di Fabio Quartararo. Ciclo che è valso 8 titoli piloti, 7 team e 6 costruttori. Il manager britannico comunque continuerà a supportare la Yamaha con il ruolo di senior advisor.

Già Direttore Marketing e Motorsport di Yamaha Motor Europe (YME), Paolo Pavesio ha guidato la ristrutturazione delle operazioni di Yamaha Motor Europe intorno al marketing e al motorsport durante i suoi 11 anni in azienda. Sotto la sua direzione, la divisione Motorsport ristrutturata si è assicurata i titoli mondiali in WorldSBK, EWC e MXGP.

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing, Herve Poncharal, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Marc Fleury

"Sia a titolo personale che a nome di Yamaha, vorrei ringraziare Lin per la sua dedizione e i risultati ottenuti negli ultimi 26 anni. Il suo impegno, la sua diligenza e la sua leadership sono stati determinanti per il successo di Yamaha in MotoGP e sono felice di poter continuare ad avere accesso alle sue conoscenze e alla sua esperienza anche in futuro", ha detto Takahiro Sumi, GM, Motor Sports Development Div., Yamaha Motor Co., Ltd..

"A Lin subentrerà come Managing Director Paolo Pavesio, che porta con sé una grande esperienza maturata in Yamaha Motor Europe dove, in qualità di Direttore Marketing e Motorsport, ha guidato i team Yamaha alla conquista dei titoli mondiali in WorldSBK, EWC e MXGP. Non vedo l'ora di dare il benvenuto a Paolo in Yamaha Motor Racing a gennaio e, sotto la sua guida, sono fiducioso che Yamaha possa assicurarsi il futuro successo in MotoGP a cui tutti aspiriamo", ha aggiunto.