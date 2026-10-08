MotoGP | Il cambio di format per il 2027 divide la griglia

L'introduzione di un nuovo format del weekend in MotoGP è stata il tema principale nelle conversazioni con i piloti alla vigilia del Gran Premio d'Indonesia. Proprio il giorno prima, la MotoGP ha annunciato che la prossima stagione verrà introdotta una serie di cambiamenti nel programma del fine settimana.

Il più rilevante è l'introduzione di una sessione di qualifica specifica per la Sprint. La maggior parte dei piloti è stata d'accordo sul fatto che il cambiamento aumenterà il loro carico di lavoro e lo stress, anche se ci sono state sfumature importanti tra le considerazioni degli uni e degli altri.

Pecco Bagnaia è una delle voci più influenti del paddock, e uno dei pochi piloti che partecipa, ogni venerdì, alla Safety Commission, un incontro in cui i corridori si ritrovano con i dirigenti dell'organizzazione, con Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP, e Carlos, suo figlio, in prima linea.

Di fatto, Bagnaia è tornato a menzionare la scarsa presenza di piloti nelle riunioni della Safety Commission, per giustificare il suo punto di vista. "Se invece di quattro fossimo stati 20 piloti, avremmo potuto influire sulla decisione. Ma essendo così pochi è molto difficile", ha argomentato Bagnaia, uno dei pochi a cui questa modifica è sembrata interessante: "Mi piace, credo che vada bene. Penso che sia un miglioramento, anche se quello che non mi piace è che sparisca il Warm-Up della domenica. Sarebbe positivo mantenerlo", ha riflettuto il torinese.

"Avevamo sempre chiesto due sessioni di qualifica. Due partenze, non solo una, quindi per me va bene", ha sottolineato il due volte campione del mondo (2022 e 2023), che ha voluto ricordare che i quattro presenti all'ultima Safety Commission, a Motegi, non hanno obiettato nulla quando sono stati informati della modifica che arriverà nel 2027: "Abbiamo parlato della questione noi quattro che eravamo lì, tutto è stato chiaro e abbiamo capito i motivi, abbiamo semplicemente chiesto di aggiungere il Warm-Up".

L'altra faccia della medaglia l'ha espressa Pedro Acosta, che il prossimo anno sostituirà Bagnaia nel box ufficiale Ducati, e che si è mostrato molto più scontento del #63. "Non importa quello che pensiamo, non ci hanno dato scelta. Ce l'hanno imposto così, perché sì. Se prendi la lista dei piloti della griglia, prova a cercarne quattro che non si siano infortunati in tutto l'anno. Ce ne sono pochi, pochissimi che non abbiano avuto qualche infortunio", si è lamentato Acosta.

"Non so se eliminare il Warm-Up quando sei caduto il sabato sia una buona idea; non so se metterci in 22 piloti in una stessa qualifica di 15 minuti sia una buona idea. Abbiamo già abbastanza sessioni in cui rischiamo molto, per aggiungerne un'altra, e mantenere tutte le Sprint. Credo che dovremmo rilassarci tutti un po' su questo tema, perché la vita sportiva dei piloti sta diventando sempre più corta", ha indicato il pilota della KTM.

Pedro ha attribuito proprio al trambusto del venerdì le sue assenze agli incontri della Safety Commission: "Non ci vado perché non c'è tempo. Abbiamo sempre più cose e più stress, e credo che dovremmo andare nella direzione opposta. Fermarci un po' e pensare che il pilota deve calmarsi, perché poi qui (si indica la testa) non siamo molto lucidi", ha sottolineato il #37.

Per Acosta, una buona soluzione sarebbe ridurre il numero di gare brevi, ad immagine e somiglianza di quanto accade in Formula 1 (nel 2027 ci saranno dieci Sprint), da cui è stata presa l'idea delle due qualifiche. "Potremmo avere la metà delle Sprint (11), perché sappiamo tutti su quali circuiti c'è spettacolo, e su quali no", ha commentato in riferimento all'azione in pista del sabato.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La decisione è stata presa tra il campionato e i team, noi piloti non abbiamo contato nulla. La accetti perché è quello che c'è. Però inserisci molti più momenti di rischio durante il weekend. Ci chiedono sempre di più. È il nuovo campionato, e lo accetti o te ne vai a casa", ha detto Alex Marquez, che ha aggiunto contesto a quanto spiegato da Acosta, nel senso che ha indicato i team come i principali promotori della variazione.

"Non mi entusiasma, perché alla fine sono 22 gare, 22 Sprint e due qualifiche per weekend. Non eravamo già d'accordo sul dover disputare così tante gare, e abbiamo sempre voluto ridurre il numero di Sprint alla metà, o meno. Ma non cambierà nulla, per quanto ci lamentiamo", ha aggiunto il pilota del Gresini Racing.

Non è molto felice delle novità nemmeno Fabio Quartararo, che la prossima stagione si trasferirà dalla Yamaha alla Honda e non ha ancora potuto provare né le nuove moto da 850cc, né gli pneumatici Pirelli che entreranno in scena.

"Con moto nuove e pneumatici nuovi, aggiungere minuti extra non è il massimo. Se vogliamo copiare la F1, per esempio, potremmo vedere quanti minuti passano loro in pista. Non girano tutto il tempo, come invece facciamo noi adesso", ha ricordato il francese.

"Se aggiungi, diciamo, 30 minuti in più, prenderemo le cose con più calma. Credo che sarebbe bene avere a disposizione un'ora, specialmente nella FP2 (sarà di 30 minuti). In ogni caso, sarà uguale per tutti, quindi per me non è un problema avere una sessione di qualifica in più", ha valutato il #20, a cui perdere il Warm- Up" non sembra importare tanto quanto, per esempio, a Bagnaia. "A me è indifferente. Ad altri invece importa".

Un altro dei piloti che era nella Safety Commission in cui Ezpeleta ha spiegato il nuovo format è stato Luca Marini. "È una proposta dei team per migliorare ancora di più lo spettacolo e provare a guadagnare popolarità. E credo che, alla fine, possa essere un cambiamento positivo", ha detto l'italiano.

"Avere due sessioni di qualifica è qualcosa che chiedevamo da quando è stata introdotta la Sprint nel format. Quindi è piuttosto interessante. Sento che stiamo facendo le cose giuste per far crescere molto la MotoGP. Spero che anche i tifosi se la godano e capiscano che questo sport motoristico è il migliore del mondo", ha concluso il pilota Honda, che nel 2027 passerà alla KTM Tech3.