MotoGP | Ezpeleta spiega: “Il cambio di format è un'iniziativa dei team, credono possa essere migliorato"

La FIM ha confermato mercoledì un ulteriore cambiamento al formato del fine settimana del Gran Premio di MotoGP. Come anticipato da Motorsport.com durante il Gran Premio d'Austria, la programmazione dei weekend subirà una modifica sostanziale a partire dalla prossima stagione, con l'introduzione di una sessione di qualifiche dedicata esclusivamente alla gara Sprint.

Dall'introduzione delle gare Sprint nel 2023 fino alla fine di questa stagione, le griglie di partenza sia della Sprint sia della gara principale sono state determinate da un'unica sessione di qualifiche, disputata il sabato mattina. Dal 2027, il venerdì pomeriggio si terrà invece una sessione di qualifiche separata per la Sprint, preceduta da due sessioni di prove libere al mattino: la FP1 da 45 minuti e la FP2 da 30 minuti.

La nuova qualifica Sprint durerà 15 minuti e vedrà scendere in pista tutti i piloti in griglia. Questo cambiamento aumenterà la pressione sul venerdì, che guadagnerà una sessione cronometrata rispetto al formato attuale. Il sabato rimarrà invariato fatta eccezione per il cambio di denominazione della sessione di prove del mattino, mentre la domenica non vedrà più lo svolgimento del warm-up.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Da quando la notizia è emersa per la prima volta a Spielberg, i piloti hanno reagito con un misto di scetticismo e contrarietà, ritenendo che il nuovo scenario li esponga a rischi maggiori e lasci loro meno tempo per recuperare le forze. A questo proposito, il MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), promoter del campionato, ha sottolineato come la proposta originaria alla base di questa ristrutturazione sia giunta direttamente dalle squadre e non dall'organizzazione.

"Questo cambiamento è un'iniziativa promossa dai team. Sono stati proprio loro a venire da noi dicendo di ritenere la situazione migliorabile", spiega a Motorsport.com Carlos Ezpeleta, chief sporting officer del campionato. "Crediamo che con questo aggiustamento la struttura sportiva del fine settimana sia migliorata e lo spettacolo ulteriormente valorizzato", aggiunge il dirigente.

Secondo Ezpeleta, il nuovo formato del weekend risponde a un'esigenza sentita dai costruttori in vista della prossima stagione, quando debutteranno i nuovi motori da 850cc.

Guenther Steiner, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Nel complesso, il tempo in pista sarà ridotto [di 35 minuti, inclusa la rimozione del warm-up], cosa che i costruttori desideravano per ridurre il chilometraggio accumulato da alcuni componenti. Inoltre, il venerdì inizieremo un po' più tardi, altro aspetto che stavano cercando", spiega lo spagnolo, che vede quest'ultima trasformazione come un altro passo nella direzione in cui ritiene debba andare il campionato.

Un orientamento, sostiene Ezpeleta, condiviso in modo particolare dai team principal insediatisi più di recente. Tra questi figura Guenther Steiner, protagonista della cordata che ha rilevato il team Tech3 alla fine del 2025 ed ex team principal della Haas in Formula 1. "Sta emergendo una nuova classe dirigente. Hanno ben chiara la rotta da seguire e non nutrono alcun dubbio al riguardo", ha aggiunto Ezpeleta.