MotoGP | Espargaro: "Qualcuno dubitava di Marquez e Acosta? Io no"

La prima giornata del Gran Premio del Qatar di MotoGP, il primo della stagione 2024, si è conclusa con Jorge Martin in testa nella FP1 e Marc Marquez nella seconda sessione della giornata, che a causa della pioggia è stata svolta in condizioni di bagnato e quindi non è stata considerata valida per l'accesso diretto alla Q2, che si deciderà domani mattina.

Il denominatore comune di entrambe le sessioni, asciutta e bagnata, è stato il terzo posto del 19enne esordiente Pedro Acosta, che nella FP1 ha chiuso alle spalle di Aleix Espargaro.

Il pilota dell'Aprilia, che è il più anziano sulla griglia di partenza e condivide il manager con lo spagnolo, ha dimostrato ancora una volta di essere in gran forma, come negli ultimi tre anni, e di essere tra i più veloci.

"Nel pomeriggio ho fatto solo un paio di giri per vedere com'era la pista in condizioni di bagnato", ha spiegato lo spagnolo. "È stata una decisione intelligente sfruttarle come secondo turno di libere", riferendosi al fatto che la sessione non ha definito i dieci che disputeranno la Q2 di domani.

"Ma la pista è a posto e si può correre. Le luci sono state cambiate", ha detto, in riferimento al fatto che prima non si poteva correre sotto i riflettori sul bagnato. "Non è una questione di slittamento o meno, è una questione di riflessi", ha aggiunto.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La pioggia arrivata inattesa nel bel mezzo del deserto ha scombussolato i piani del fine settimana e costringerà i piloti della MotoGP a spingere al massimo in tutte le sessioni di sabato. D'altra parte, ha permesso a Marc Marquez di mostrare tutto il suo talento nelle condizioni complicate.

"Qualcuno aveva dei dubbi su Marc e Pedro? Io no. L'unica domanda è quanto tempo ci metteranno", ha detto Aleix quando gli è stato chiesto delle prestazioni dei due piloti su cui sono puntati gli occhi di tutti i tifosi.

Una delle chiavi di questa prima giornata ufficiale della stagione è stata quella di capire dove si trovano ogni pilota e ogni moto, e per Aleix posizionare l'Aprilia davanti è importante, soprattutto perché presenta molte modifiche aerodinamiche, in particolare un codone con un diffusore che ricorda quello di una vettura di Formula 1. "Per me, il nuovo codone è un'ottima scelta. Mi dà più deportanza, ma rende anche la moto più difficile da guidare. Inoltre, offre una maggiore aderenza in entrata di curva", ha dichiarato.

Per Espargaró, la cosa più importante è mantenere la velocità che ha mostrato durante la pre-stagione. "Nell'ultimo run di questa mattina sono stato bravo, veloce. Mi sento veloce e pronto", ha detto, nonostante abbia trovato l'asfalto "con meno grip rispetto al test" svoltosi su questa stessa pista solo tre settimane fa.