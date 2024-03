MotoGP | La pioggia stravolge il format in Qatar: la Q2 si decide sabato

La pioggia nel deserto è un avvenimento più unico che raro, eppure la MotoGP sperimenta questa situazione oggi. Nel venerdì di libere del Gran Premio del Qatar, infatti, la pioggia caduta nelle sessioni serali ha stravolto i piani e la Direzione Gara ha cambiato anche il format del weekend. Il turno decisivo per definire gli accessi diretti alla Q2 sarà disputato nella giornata di sabato e non nelle Prove, come d’abitudine dallo scorso anno.

Il format introdotto nel 2023 con l’avvento delle gare Sprint prevede infatti che la sessione del venerdì pomeriggio decida quali piloti possono accedere direttamente alla fase decisiva di qualifica e quali invece dovranno guadagnarsi l’accesso passando per la Q1. Tuttavia, la pioggia che si è abbattuta sulla pista di Lusail rende difficile seguire il format classico, che prevede la decisione il venerdì e i 30 minuti di libere al sabato. Stavolta invece sarà la terza sessione a definire l’ordine di uscita in qualifica, con una durata che viene aumentata a 45 minuti.

La pioggia ha iniziato a fare capolino alla fine della Moto3, con la Moto2 partita sotto al diluvio. Solo quattro piloti sono scesi in pista facendo segnare un tempo. Anche in questo caso sarà fondamentale la sessione di libere del sabato per definire gli accessi diretti o meno alla Q2.

Non è la prima volta che la MotoGP si trova obbligata a cambiare i piani durante il Gran Premio del Qatar a causa della pioggia. Nel 2009 la gara era stata spostata dalla domenica (che in quell’occasione coincideva con la domenica di Pasqua) al lunedì, una situazione surreale che però era stata favorita dalla festività. Anche lo scorso anno la pioggia si era abbattuta sul Circuito di Lusail, ma era accaduto nella giornata di giovedì, pertanto il format non era stato stravolto.