MotoGP | Espargaro: "La downforce oggi è troppa per il corpo umano"

Il pilota dell'Aprilia ha concluso solamente all'11° posto il GP d'Italia all'inizio di giugno, in una gara complessivamente difficile per i piloti delle RS-GP, con Maverick Vinales che ha ottenuto l'ottavo posto.

Sebbene Espargaro abbia riconosciuto in quell'occasione che la messa a punto della sua moto non era delle migliori, ritiene che l'impatto dell'aerodinamica nella MotoGP stia andando al di là di quanto sia gestibile per il corpo umano.

"Un disastro", ha detto quando gli è stato chiesto come si sentiva fisicamente dopo il GP d'Italia. "Un altro giro e mi sarei dovuto ritirare. Incredibile".

"La moto era super, super aggressiva, super nervosa. Non riuscivo ad accelerare, non riuscivo a frenare. Negli ultimi otto, dieci giri frenavo solo con un dito".

"Ovviamente al Mugello non avevamo un setting ottimale, ma credo che nel complesso tutti fossero in condizioni simili. Quindi, in generale, significa che la downforce che abbiamo in generale nella classe MotoGP sia troppa per il corpo umano, semplicemente troppa".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro non è stato l'unico pilota ad avere problemi fisici al Mugello, con entrambi i piloti Yamaha che hanno accusato problemi di "arm pump", così come Raul Fernandez, che si è operato al braccio destro nel martedì successivo alla gara.

Lo sviluppo aerodinamico è diventato un terreno di scontro fondamentale nella MotoGP quando la Ducati ha iniziato la stagione 2015 con le alette sulla sua moto.

Sebbene siano stati compiuti degli sforzi per arginare questo fenomeno per il 2017, i costruttori hanno semplicemente sviluppato nuovi concetti aerodinamici all'interno del quadro normativo.

Per la revisione dei regolamenti del 2027, lo sviluppo aerodinamico sarà ridotto nel tentativo di ridurre l'impatto negativo che hanno sullo spettacolo e sulle possibilità di sorpasso nelle corse.

Nel 2015, quando lo sviluppo degli aerodinamico era in fase nascente, il giro più veloce al Mugello era di 1'46"489, mentre la gara fu completata in 41'39"173.

Nel 2024, il giro più veloce è ora di 1'44"504, mentre il tempo di gara è stato di 40'51"385.

Anche se questo risultato non è dovuto esclusivamente allo sviluppo aerodinamico - con miglioramenti nei motori e l'avvento degli abbassatori, oltre allo sviluppo dei pneumatici - è evidente l'influenza che ha avuto sulla MotoGP.