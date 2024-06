MotoGP | Confermate le livree retrò per i 75 anni a Silverstone

Lo scorso maggio, Motorsport.com ha riportato che il promotore della MotoGP, Dorna, recentemente acquisito da Liberty Media, stava promuovendo un'iniziativa tra le squadre del campionato per celebrare il 75° anniversario del Campionato del Mondo, creato nel 1949, con delle speciali livree in stile retrò e vintage. Si tratta di un'iniziativa già adottata da altre categorie, come la NASCAR Cup nel suo Throwback Weekend a Darlington.

L'auspicio dell'azienda spagnola era che si trattasse di un evento unico, e che puntasse tutto sul Gran Premio di Gran Bretagna. E alla fine sarà così, nel weekend dal 2 al 4 agosto 2024, come ha confermato la MotoGP in un comunicato di lunedì.

Così, il Campionato del Mondo lancerà le sue attività speciali per l'anniversario in un luogo importante come Silverstone, dove, ad esempio, la Formula 1 è nata nel 1950. "Per la prima volta nei 75 anni di storia di questo sport, tutte le moto e i piloti in griglia correranno a Silverstone con livree speciali ed esclusive, tutte con un tocco di stile retrò", hanno spiegato.

"Traendo ispirazione da qualsiasi capitolo della loro storia individuale, tutte le 11 squadre in griglia - comprese le cinque squadre ufficiali - correranno con la propria vernice vintage in edizione speciale", prosegue la nota, sottintendendo che le livree saranno parte della storia di ciascuna squadra.

Tutte queste livree saranno svelate giovedì 1° agosto, in occasione di uno speciale evento in pitlane a partire dalle ore 15:00 (ora del Regno Unito), che sarà trasmesso in diretta televisiva.

Ogni moto sarà svelata nella pitlane "davanti al pubblico, che potrà assistere gratuitamente all'evento se possiede un biglietto per il giovedì". La MotoGP promette che questo evento sarà solo "l'inizio", in quanto lo stile retrò andrà oltre le moto e sarà presente anche sulla safety car BMW e persino nelle celebrazioni del podio, con altre esibizioni durante il weekend.

Sarà la prima volta che la MotoGP lancia un'iniziativa di questo tipo, che originariamente era prevista per il prossimo Gran Premio del 2024 ad Assen (28-30 giugno). Tuttavia, le strutture della classe regina hanno chiesto più tempo per preparare tutto, e quindi non sarà alla "Cattedrale", ma sul circuito britannico.