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MotoGP | E ora la domanda è: chi sarà il sostituto di Marquez in Ducati?

Una volta confermato che Marc Marquez non proseguirà la prossima stagione in MotoGP, ora Ducati deve cercare un pilota che lo sostituisca nella prossima stagione, in cui Pedro Acosta diventerà il punto di riferimento del costruttore italiano.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 27 nov 2026, 15:45

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

È la domanda da un milione di dollari. Una volta che Marc Marquez ha annunciato che non continuerà a correre in MotoGP il prossimo anno, la Ducati dovrà cercare un pilota che prenda il suo posto nel team ufficiale.

La patata bollente per il costruttore italiano non sarà affatto semplice, dato che si tratta di sostituire un dieci volte campione del mondo, in un momento in cui la stagione è già quasi finita e tutte le posizioni della griglia del 2027 sono completamente coperte.

Ducati ora non può uscire sul mercato a cercare un sostituto affidabile. Piloti del calibro di Fabio Quartararo, che ha firmato con Honda, Jorge Martin, che lo ha fatto con Yamaha, o persino la possibilità di riprendere Pecco Bagnaia, che ieri ha salutato dopo otto anni nella Casa di Borgo Panigale dopo essersi legato all'Aprilia, non sono praticabili. Poiché i contratti di tutti questi piloti non prevedono un'uscita unilaterale.

In linea di principio, la soluzione per Ducati è spostare i piloti che sono nella sua orbita, sia sotto contratto diretto con il costruttore, sia in un team satellite.

Oltre a Pedro Acosta, che debutterà nella squadra ufficiale, Ducati ha sotto contratto Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega. Il primo, dopo due anni in Gresini, nel 2027 era previsto che facesse il salto nel Team VR46, lo stesso team in cui correrà l'italiano, nel suo ritorno al paddock della MotoGP dopo aver vinto il titolo SBK.

In Gresini, è previsto che corrano, il prossimo anno, Joan Mir ed il rookie Daniel Holgado. Non hanno un contratto con Ducati, ma si potrebbe arrivare ad un accordo con il team di Nadia Padovani, se uno dei due fosse il prescelto.

In ogni caso, un passaggio di uno di questi quattro piloti al box ufficiale comporterebbe l'arrivo di un altro pilota e, tutto lascia pensare, che sarebbe dalla Moto2.

Aldeguer, il primo della lista

Motorsport.com ritiene che il primo candidato ad essere promosso nel team ufficiale sarebbe Aldeguer, ingaggiato da Ducati fino alla fine del 2028 con trattamento da pilota full factory. Mentre Bulega sarebbe la seconda opzione. Ciò significherebbe in ogni caso una trattativa con VR46 che, evidentemente, dovrebbe cercare un sostituto.

Ducati sigue de cerca hace meses a Ivan Ortola

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Se la scelta la prende il team, una possibilità sarebbe l'italiano della VR46 Riders Academy Celestino Vietti, che con 26 anni e sei stagioni in Moto2, era già stato indicato come possibilità prima che si chiudesse l'accordo con Bulega. Un'altra opzione per il team potrebbe essere Manu González, soprattutto se dovesse vincere il titolo questa domenica.

Se la decisione la prende Ducati, l'opzione sarebbe, sicuramente, diversa, dato che il team diretto da Gigi Dall'Igna segue da vicino, da alcuni mesi, il 22enne Ivan Ortola, che sta affrontando la sua seconda stagione in Moto2 e che questa domenica difenderà il terzo posto del campionato del mondo davanti a Holgado, che è a soli 5,5 punti di distanza.

Il puzzle, che difficilmente si decifrerà questo fine settimana, potrebbe lasciare nel team ufficiale Acosta e Aldeguer, in VR46 Bulega e Ortola, mentre Gresini non cambierebbe la sua formazione, con Mir e Holgado. Ma ad oggi nulla sembra ancora deciso.

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