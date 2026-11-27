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MotoGP | Marquez: "Ho deciso di ritirarmi a Motegi: soffrivo e i risultati coprivano la reale situazione"

Dopo aver dato l'annuncio del ritiro mostrando dei cartelli prima dell'inizio della FP1 di Valencia, il pilota della Ducati si è prestato alle domande dei giornalisti, rivelando di aver tenuto la sua scelta nascosta fino alla fine e di aver dovuto convivere con una sofferenza mascherata dai risultati. Rivelando anche nuovi episodi di diplopia.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 27 nov 2026, 13:13

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Marc Marquez ha deciso di dire basta alla MotoGP. L'annuncio è arrivato a cinque giorni dalla conquista della sua decima corona iridata, l'ottava in MotoGP, ma il pilota della Ducati ha rivelato che la cosa covava da molto di più. La decisione, più che mai sofferta, era arrivata a Motegi e aveva tenuto tutti allo scuro, ad eccezione del fratello Alex.

Una scelta dovuta alla sofferenza fisica, che ormai era diventata insopportabile, al punto che nella conferenza che ha seguito l'ufficialità ha rivelato di aver avuto di nuovo anche due episodi di diplopia, la fastidiosissima vista sdoppiata.

"Sono arrivato in MotoGP a modo mio e me ne andrò a modo mio. Insomma, dal 2013 ad oggi mi sono divertito tantissimo. Mi sono goduto il mio percorso e questo grazie al fatto che molte persone nel paddock mi hanno aiutato a divertirmi, ad arrivare fin qui", ha detto Marc in una sala conferenze veramente gremita all'inverosimile, faticando anche a trattenere l'emozione quando ha cominciato il suo discorso.

"Le due ruote erano, sono e saranno la mia più grande passione. Quindi sono felicissimo e molto orgoglioso. Non della mia carriera, perché si può vincere di più o di meno, ma sono molto orgoglioso di aver incontrato delle persone fantastiche, squadre diverse, avversari diversi, ma soprattutto del carattere che ho sviluppato, della persona che sono diventato grazie alle moto e alla MotoGP".

"Per quanto riguarda il motivo del mio ritiro, penso che a volte non servano ragioni. A volte bisogna capire la situazione, ma è vero che quest'anno era davvero al limite. Ho preso la decisione dopo la gara di Motegi e l'unica persona a saperlo era mio fratello Alex. Ho deciso di comunicarlo perché era l'unico modo, l'unica possibilità di lottare per il campionato".

"Parlarne prima credo che mi avrebbe tolto delle energie, ma la decisione era già stata presa, indipendentemente dal fatto che la stagione finisse bene o male. Ovviamente avevo un contratto con la Ducati e voglio ringraziarli, perché hanno capito molto bene la situazione. Ma quando ho firmato il contratto, a marzo, come sempre ero super ottimista e non sapevo che avrei dovuto sottopormi ad un altro intervento alla spalla destra dopo Le Mans, che avrei faticato ancora di più e che il braccio sarebbe stato ancora più debole".

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

"Posso lavorare, posso lottare, perché sono un combattente, ma c'è un altro aspetto che mi spaventa e che comincio a sentire la paura. Non la paura della moto, della velocità, ma l'infortunio c'è e al momento non sta condizionando la mia vita professionale e personale. Dopo l'Indonesia l'anno scorso, oltre all'infortunio al braccio, ho avuto di nuovo un episodio di vista sdoppiata, anche se solo per 48 ore. Dopo l'incidente di Le Mans ne ho avuto un altro, questa volta solo per 12 ore. Fortunatamente, in entrambe le occasioni sono riuscito a riprendermi bene, ed è stato uno dei motivi principali per cui ho gestito il rischio e ho avuto meno cadute in questa seconda parte della stagione. Siamo esseri umani, corriamo al 100% perché c'è la passione. Sono veloce, mi sento competitivo, ma a volte è meglio rifletterci sopra".

"Mi sono divertito tantissimo fino ad ora, voglio continuare a godermi questo mondo incredibile e questa passione che sono le moto, la MotoGP, e penso che questo sia il momento giusto. L'ho annunciato stamattina, perché è così che mi sento. Solo un'ultima volta grazie a tutte le squadre con cui ho corso dal 2008, alla Ducati con cui concluderò quest'anno, ma anche alla Honda, per il mio percorso in MotoGP. E' tutto, è finita, ma sono felicissimo", ha concluso così la sua introduzione, che alla fine è stata probabilmente il passaggio essenziale e più interessante.

Oltre ai suoi dieci titoli, sicuramente Marc è stato un personaggio fondamentale per la MotoGP nei 18 anni in cui ha frequentato il paddock. Dunque, gli è stato domandato che eredità spera di lasciare in questo mondo.

"L'eredità è qualcosa su cui a volte non si può decidere: ho cercato semplicemente di dare il 100% in tutta la mia carriera. Per me la cosa più bella è che in questo paddock ho incontrato amici davvero fantastici e intimi. Se oggi organizzassi una cena, metà dei commensali verrebbe proprio da questo paddock, perché ho ottimi amici. Naturalmente, tutti i piloti che sono qui danno il 100% di sé, alcuni vincono di più, altri vincono di meno, ma nessuno perde mai: perdere significa non provarci, mentre tutti cercano di dare il 100% di sé. Io cerco di dare il 100% di me stesso, sono fortunato ad aver vinto molto. La mia carriera è stata così, ho avuto tanto successo. Lasciare un'eredità è sempre difficile, ma io do e metto il mio corpo a disposizione delle moto, do tutto, ma è ora di smettere".

I piloti MotoGP con Marc Márquez

Ovviamente, tenere tutto il mondo allo scuro e allo stesso tempo rimanere concentrato sull'obiettivo del decimo titolo non è stato semplice, ma anche in questo Marc ha confermato la sua forza mentale.

"Ce l'ho fatta perché nessuno lo sapeva tranne Alex, è stata dura. Ho ricevuto un messaggio da una leggenda della MotoGP che mi ha detto: 'Prometti qualcosa al tuo corpo e il tuo corpo ti darà qualcosa in più'. Abbiamo fatto una bella chiacchierata e lui ha capito che mi trovavo al limite, così ho semplicemente promesso che sarebbe stata l'ultima volta in Indonesia, poi l'ultima volta a Phillip Island, poi l'ultima in assoluto, e questo mi ha dato una marcia in più. Ma il motivo per cui ero così serio al sabato, non era perché ero arrabbiato, ma perché stavo soffrendo e i risultati nascondevano la mia reale situazione. Ma sono riuscito, dal punto di vista mentale, a concentrarmi e ad andare avanti".

Inoltre, ha rivelato perché avesse scelto di dirlo proprio ad Alex e anche le tempistiche con cui ha avvisato tutte le altre persone intorno a lui.

"Alex mi conosce molto bene, sa che se dico qualcosa è perché ho già deciso. Mi piace prendere le decisioni da solo. Alex è quello che mi capisce di più, perché ci alleniamo insieme e sa quanto soffrivo, conosceva tutti i miei problemi. Gli ho detto che non importava se avrei vinto, se fossi arrivato secondo o terzo. Il mio istinto mi diceva che quella era la cosa giusta e nella mia carriera, quando ho seguito il mio istinto, le statistiche hanno dimostrato che quella era la scelta giusta".

"Giusto per darvi un'idea, mio padre lo sa da mercoledì e mia madre l'ha saputo stamattina. Gigi e la Ducati lo sapevano da ieri sera, ma per me era giunto il momento di farlo. Inoltre, uno dei motivi per cui ho deciso di farlo stamattina è che ieri arrivavamo all'ultima gara ed era il momento giusto per gli altri piloti: se l'avessi annunciato giovedì, avrei tolto spazio agli altri che cambiano squadra o che concludono la loro carriera in MotoGP. L'ho fatto a modo mia, in maniera diversa da tutti gli altri, senza una conferenza stampa. Ora sono felice, ma penso di non aver ancora realizzato come sarà la mia vita".

Infine, ha raccontato com'è nata l'idea di dare l'annuncio utilizzando i cartelli prima della prima sessione di prove libere: "Ero con la mia ragazza a portare a spasso il cane e le ho detto: 'Mi piacerebbe esporre dei cartelli. La FP1 inizia ed io li tiro fuori con un messaggio forte e basta'. Nessuno l'ha mai fatto così ed era un qualcosa di impatto a livello visivo. Lei allora mi ha detto che era come una scena famosa di 'Love Actually'. A quel punto Chat GPT mi ha aiutato a realizzarli e Gemma è andata a stamparli il giorno dopo. Poi me li sono portati in una cartellina. E' nato tutto così".

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