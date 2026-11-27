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MotoGP | Un ritiro in puro stile Marc Marquez

L'annuncio del ritiro di Marc Marquez si adatta perfettamente alla statura di una personalità unica, indispensabile per delineare il palmarès di uno degli sportivi più rilevanti di sempre, che lascia un vuoto irreparabile in MotoGP.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 27 nov 2026, 16:08

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Nella dittatura dell'intelligenza artificiale e dei supercomputer, Marc Marquez ha optato per un semplice messaggio scritto su cinque cartoncini bianchi per sganciare una bomba che ha lasciato sotto shock tutto il paddock della MotoGP. "Parleremo dopo, ma, prima. grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che ve la siate goduta tanto quanto me. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP. Abbiamo fatto la storia".

Così, senza anestesia, e rievocando una delle sequenze più note del film "Love Actually"’, Marquez ha messo fine alla storia d'amore durata quasi due decenni, in cui ha vinto dieci titoli, gli otto più recenti in MotoGP, e l'ultimo meno di una settimana fa, certificato a Portimao. Senza neon, né video omaggio, e senza margine perché nessuno potesse reagire.

"Sono arrivato al Mondiale a modo mio, e me ne vado a modo mio", ha riassunto lo spagnolo, che ha riconosciuto di aver preso la decisione di appendere il casco al chiodo durante il Gran Premio del Giappone, a Motegi, e di essersi confidato solo con Alex Marquez, suo fratello.

Con Marquez se ne va una personalità unica, e non solo per ciò che ha dimostrato in sella alla moto, ma anche per la sua chiaroveggenza fuori da essa. Un autentico animale competitivo con la manopola del gas in mano e un favoloso stratega, il tutto condito dal coraggio del guerriero più feroce e da una resilienza travolgente. I record, i titoli e i trionfi non smettono di essere numeri.

Tuttavia, quando si combinano con un carisma come quello del catalano, ciò che ne viene fuori è uno degli sportivi più rilevanti di sempre. Un ragazzo tanto irriverente da debuttare in MotoGP con la coron nel 2013, diventando il campione più giovane della storia. Qualcuno che a soli 22 anni si è visto messo alle strette da Valentino Rossi e che non si è tirato indietro.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Uno che, dopo aver vinto tutto, ha rotto il miglior contratto mai firmato (2023), per scoprire se avesse perso la magia. E un lottatore incomparabile che ha sofferto ciò che nessuno sa per superare tutti gli ostacoli che gli si sono presentati in seguito all'unico rimpianto che lo accompagna: la smania che lo ha portato a rientrare, prima del tempo, dopo il primo infortunio al braccio destro. Per tutto questo, il vuoto che lascia è irreparabile.

Che Marquez si sia guadagnato il diritto di andarsene a modo suo non riduce la portata del guaio che rappresenta la sua partenza, per tutti coloro che hanno un legame diretto con lui. Ducati resta senza la sua nave ammiraglia, che ora dovrebbe diventare Pedro Acosta, ma dovrà puntare ad ingaggiare un compagno per il murciano, probabilmente da una delle sue squadre satellite.

Acosta, dal canto suo, resterà con la voglia di imparare da lui, prima, e di provare a batterlo. Solo i membri dell'entourage più vicino al pilota di Mazarron sanno quanto gli abbia fatto male la porta sbattuta da colui che doveva essere il suo compagno, per il fatto di negargli la possibilità di misurarsi ad armi pari.

E poi c'è il Mondiale in sé, che attraversa un processo di reinvenzione e che, senza alcun dubbio, soffrirà più di chiunque altro l'assenza del suo principale richiamo, il suo volto più universale e l'unico membro della griglia riconoscibile nella maggior parte del mondo. Come ha commentato questo venerdì, nella conferenza stampa di addio, Marquez si è tolto un enorme peso dalle spalle, anche se lo ha fatto a costo dello sconforto di quella che è stata la sua squadra e il suo campionato.

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