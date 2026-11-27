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MotoGP | Clamoroso: Marc Marquez ha annunciato il ritiro a fine stagione!
Pochi istanti prima del via della FP1 del Gran Premio di Valencia, a meno di una settimana dal suo decimo titolo, il pilota della Ducati ha ufficializzato che questo sarà il suo ultimo Gran Premio in MotoGP e da pilota Ducati
Matteo Nugnes
Pubblicato: 27 nov 2026, 09:53
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La notizia aleggiava sul paddock da qualche settimana, ma quando è arrivata l'ufficialità, a pochi istanti dall'inizio della FP1 del Gran Premio della Comunità Valenciana. Le telecamere si sono soffermate sul box della Ducati, dove Marc Marquez ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGPi.
"Ne parleremo dopo, ma prima, grazie a tutti quelli che sono stati parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti quanto l'ho fatto io. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP", recita il breve messaggio che il dieci volte campione del mondo ha reso pubblico mostrando dei cartelli.
Poco più tardi, sui social network è arrivata anche la conferma da parte della Ducati: "E' ufficiale. Marc Marquez ha deciso di ritirarsi dalla MotoGP, e il Gran Premio di Valencia 2026 sarà la sua ultima gara da pilota professionista e con il Ducati Lenovo Team".
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