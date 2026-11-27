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MotoGP | Puig sul ritiro shock di Marc Marquez: "Non sono sorpreso, è la decisione giusta"

L'ex team manager di Marc in Honda pensa che Marquez abbia fatto questa scelta per fermarsi quando è ancora al top.

Richard Asher

Pubblicato: 27 nov 2026, 11:15

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Il grande capo della Honda in MotoGP, Alberto Puig, ritiene che il ritiro a sorpresa di Marc Marquez sia la decisione corretta per il 10 volte campione del mondo.

Il team manager della HRC, che ha lavorato con Marquez durante i suoi anni di successo con la Casa dell'ala dorata - con la quale ha vinto sei dei suoi otto titoli in MotoGP - ha detto di non essere rimasto sorpreso dalla decisione dello spagnolo.

"Francamente, è la decisione corretta al momento corretto", ha detto Puig a MotoGP.com subito dopo l'annuncio. "Ha vinto di nuovo un titolo che nessuno si aspettava. Sarà sicuramente il più grande di tutti i tempi, tornerà a casa e tutti lo ricorderanno sempre come il miglior pilota di sempre".

"Quindi se ha deciso di andare in questa direzione, è perché ha capito che non può continuare a performare a questo livello. Le persone che lo conoscono non possono immaginarlo correre per non vincere, quindi penso che sia triste in un certo senso".

"Ma per altro verso è super positivo. Ha avuto una carriera super lunga e produttiva e non credo che vedremo mai più uno come lui".

A Puig è stato poi chiesto se fosse sorpreso dall'annuncio.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: MotoGP

"Non lo sono. Perché è un ragazzo molto intelligente e anche se questo tipo di decisione è molto complicato, Marc è quello che è non solo perché è un pilota veloce, ma anche perché è una persona molto, molto intelligente. Normalmente, questo tipo di persone prende le decisioni corrette al momento giusto".

Alla domanda su quale eredità avrebbe lasciato Marc, Puig ha detto che c'era poco bisogno di un'analisi approfondita. "Quello che ha fatto è lì. Si può vedere quello che ha fatto e il modo in cui lo ha fatto, con tutti i suoi infortuni e con la sua passione per questo sport".

"Noi (Honda) siamo stati con Marc per molti anni, ma quello che ha fatto è completamente irreale. A volte non si può nemmeno paragonarlo ad altri grandi campioni", ha concluso.

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