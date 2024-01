MotoGP | Diretta: segui live la presentazione del Gresini Racing

Il momento più atteso è arrivato: oggi è il giorno in cui Marc Marquez toglierà i veli alla sua moto, ma, per la prima volta in undici anni, non sarà una Honda. L’otto volte iridato è ora un pilota Ducati e disputerà la stagione 2024 della MotoGP in sella alla Desmosedici del team Gresini. È proprio la squadra faentina ad aprire le danze delle presentazioni con un evento che si tiene questo pomeriggio a Riccione.

La sede scelta è particolare, il Coccoricò, nota discoteca della Romagna, ospita la presentazione del team Gresini, che vive il 2024 come un… Cinema. Già, perché il leitmotiv adottato per quest’anno è proprio quello cinematografico, con riferimenti a kolossal e film cult. Forse il modo più bizzarro ma anche più efficace per descrivere la situazione che si vive attualmente nella squadra e che è diffusa tra appassionati e addetti ai lavori. Come sarà Marc vestito di azzurro e rosso?

È una delle domande che ci si pone da quando è stato ufficializzato l’accordo, ma oggi avremo la risposta. Nel tardo pomeriggio, Marc e Alex Marquez toglieranno i veli alla Ducati con cui correranno in MotoGP nel 2024, nuovamente da compagni di squadra come è accaduto nel 2020 (anche se solo per una gara effettiva, a causa dell’ormai famoso incidente di Marc a Jerez).

Photo by: Estrella Galicia 0,0 Marc Marquez, Alex Marquez, Gresini Racing

Indubbiamente, il reparto MotoGP è il più atteso, ma Gresini non è solo classe regina: prima del momento clou, in cui tutti i riflettori saranno puntati sui fratelli più famosi del campionato, la squadra faentina presenterà i piloti della MotoE e della Moto2. Se per la categoria interamente elettrica si continua a puntare sulla coppia formata da Matteo Ferrari e Alessio Finello, cambia totalmente il team della classe intermedia. A vestire i colori Gresini saranno infatti Manuel Gonzalez e Albert Arenas.

Alle ore 17:30 “comincerà il cinema”. Gresini manterrà i colori delle ultime due stagioni? O l’arrivo di Marc stravolgerà anche la livrea? Lo scopriremo quando finalmente i piloti MotoGP toglieranno i veli alle due GP23, moto dello scorso anno che Alex e Marc guideranno in questa stagione.

La presentazione del team Gresini aprirà le danze e Motorsport.com sarà sul posto. Seguirà poi Ducati ufficiale, che si svela lunedì a Madonna di Campiglio e dove Motorsport.com sarà presente. Seguiranno tutti gli altri team (qui le date delle presentazioni).