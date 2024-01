MotoGP | Ducati: la presentazione sarà anche in diretta streaming

Il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione è iniziato, manca meno di un mese ai test invernali di Sepang, ma prima di accendere i motori è il momento di presentare le moto con cui i piloti si daranno battaglia in MotoGP. Grande attesa per il team ufficiale Ducati, che svelerà la sua Desmosedici nell’ormai consueta cornice di Madonna di Campiglio il prossimo 22 gennaio.

L’evento è uno dei più attesi, saranno presenti il campione in carica MotoGP Pecco Bagnaia e il detentore del titolo Superbike Alvaro Bautista, entrambi accompagnati dai rispettivi compagni di squadra, Enea Bastianini e Nicolò Bulega. “Campioni in pista”, che riprende la festa Ducati celebrata lo scorso dicembre a Bologna per festeggiare i titoli mondiali, sarà l’occasione per vedere le nuove Ducati, e proprio la Casa di Borgo Panigale vuole aprire l’evento a tutti.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Infatti, tutti gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta streaming (in italiano o in inglese) sulla pagina web ducati.com, sul sito arubaracing.it, sul canale YouTube di Ducati e su Sky Sport MotoGP (canale 208). Anche Motorsport.com, che sarà presente sul posto, vi accompagnerà durante l’evento, raccontandovi “Campioni in pista” con foto e interviste ai protagonisti della stagione 2024 della MotoGP e del Mondiale Superbike.

La presentazione Ducati si potrà seguire il 22 gennaio dalle ore 10:30 (ora locale) e, per la prima volta, vedrà anche la presenza dell’off-road. In occasione dell’evento infatti, il marchio bolognese presenterà ufficialmente il suo progetto nel motocross, che vede coinvolto Paolo Ciabatti in prima persona e che debutterà proprio nel 2024.