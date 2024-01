MotoGP | Ecco tutte le date delle presentazioni delle moto 2024

Diversi team della MotoGP avevano già annunciato le date di presentazione delle loro moto e dei loro colori per la stagione 2024. Si conoscevano già le date di Gresini Racing (20 gennaio), Ducati (22 gennaio), VR46 (24 gennaio), Trackhouse Racing (26 gennaio), Yamaha (5 febbraio) e KTM (12 febbraio).

Ma questo sabato, nel primo pomeriggio, la MotoGP ha svelato sui suoi social network un calendario preciso contenente le date di presentazione di tutti i team. Si tratta di un approccio piuttosto insolito, dato che di solito sono le squadre stesse a fare questo tipo di annunci, che spesso sono di particolare importanza, soprattutto per gli sponsor. Va tuttavia sottolineato che, pur essendo note le date, per alcune squadre non sono ancora stati determinati i luoghi e gli orari.

In ogni caso, salvo cambiamenti, questo ha il merito di chiarire il calendario delle prossime settimane, con le presentazioni della stagione distribuite su più di un mese, dal 20 gennaio al 28 febbraio, quando Pramac chiuderà la sequenza presentando le Ducati che saranno guidate da Jorge Martin e Franco Morbidelli. Oltre a quest'ultima, le altre date che sono state annunciate da Dorna sono quindi quelle di GasGas Tech 3 (29 gennaio), Repsol Honda Team (13 febbraio), LCR Honda (15 febbraio), Aprilia (18 febbraio).

Queste presentazioni saranno intervallate da test, con lo Shakedown di Sepang che si svolgerà dall'1 al 2 febbraio, prima di un test di tre giorni, sempre sul circuito malese, tra il 6 e l'8 febbraio. Il 19 e 20 febbraio si terranno i test del Qatar sul circuito di Losail, che saranno gli ultimi prima del via della stagione.

MotoGP 2024 | Le date delle presentazioni