MotoGP | Marquez debutterà su una Ducati Panigale a Portimao

Fino ad ora, Marc Marquez aveva nel suo garage due Honda stradali, una CBR 600RR e una CBR 1000RR. Quest’ultima è molto simile alla moto con cui il team HRC corre nel mondiale Superbike. Tuttavia, con il passaggio al team Gresini, il pilota di Cervera ora dispone di una Ducati Panigale V4R da 240CV, con cui debutterà fra qualche giorno sulla pista di Portimao.

Dal 27 al 30 gennaio, il team Kawasaki Superike ha affittato la pista dell’Algarve per organizzare un test privato a cui prenderanno parte la maggior parte dei team del campionato, con Honda e Ducati tra gli altri. Inoltre, lunedì 29 e martedì 30 gennaio, Ducati estenderà i test ai suoi piloti MotoGP, tra cui Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Franco Morbidelli ed Enea Bastianini, insieme ai team degli altri team satellite che vorranno prendere parte ai test. Tra questi Marco Bezzecchi e Alex Marquez, insieme a suo fratello Marc.

L’unico obiettivo di queste due giornate di test con moto derivate di serie è quello di prepararsi fisicamente e recuperare la sensazione della velocità in vista dell’inizio della stagione. La differenza tra il prototipo MotoGP e la Panigale è così ampia che serve giusto a riprendere confidenza. Tuttavia, girare in pista, anche se con una moto “da strada”, è sempre un buon allenamento.

Lo scorso fine settimana, alcuni piloti Ducati come il tester Michele Pirro e i portacolori Superbike Nicolò Bulega e Andrea Iannone (che torna in attività dopo quattro anni di squalifica) hanno già girato a Portimao. Lì ci doveva essere anche Bastianini, che però all’ultimo ha deciso di non andare. In pista c’era anche Miguel Oliveira, che ha girato con l’Aprilia RSV4 Factory e altri piloti di diversi campionati.

Durante le giornate di prove, che sono state organizzate da Promoracing, un’azienda italiana di eventi e test, alcuni piloti hanno pubblicato le foto sui propri canali social. Lì, si potevano vedere, sullo sfondo, le due Ducati Panigale V4 del color azzurro Gresini, una con il numero 73 di Alex Marquez e l’altra senza numero, in attesa che Marc ci attacchi sopra il suo 93 e scenda in pista il 29 e 30 gennaio.

Ducati, che porterà personale e logistica in Algarve, offre in questo modo l’opportunità ai suoi piloti di togliersi di dosso un po’ di ruggine dell’inverno. Inoltre, con l’attuale regolamento che ha rivisto le concessioni, i piloti titolari di Honda e Yamaha potranno girare dal 1° al 3 febbraio a Sepang per lo shakedown, prima che sulla pista malese arrivino tutti per i test pre-stagionali ufficiali del 2024. Questi si terranno dal 6 all’8 febbraio e saranno presenti tutti i piloti della griglia MotoGP.