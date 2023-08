MotoGP | Dall'Igna: "Nulla è facile o deve essere dato per scontato"

Non si può sempre vincere, neanche quando sei il più forte del lotto e questo ti viene riconosciuto da tutti. La Ducati si era abituata fin troppo bene a fare scorpacciata di successi in questa stagione, tanto che agli uomini di Borgo Panigale deve aver fatto un certo effetto non vedere uno dei suoi piloti sul gradino più alto del podio della MotoGP a Silverstone.

Basta pensare che nella prima parte della stagione 2023 ad imporsi è stata una Desmosedici GP in sette degli otto GP disputati, cinque dei quali di fila, ed anche nella Sprint sono arrivati sei successi. Nel sabato britannico c'è stato il primo trionfo nella classe regina di Alex Marquez, ennesima scommessa vinta per la truppa Rossa, ma domenica a fare festa è stata l'Aprilia grazie ad un Aleix Espargaro in forma smagliante, che è riuscito proprio all'ultimo giro ad avere la meglio su un Pecco Bagnaia che aveva comandato la corsa praticamente dall'inizio.

Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, però non ne fa una colpa al proprio pilota. Anzi, rende al campione del mondo in carica il merito di aver corso con la testa, soprattutto quando nei giri conclusivi è arrivata una leggera pioggia a rendere molto insidiose le condizioni.

"Pecco ha corso bene, ha avuto molto coraggio e, per me, questo è il risultato più significativo. Ha lottato come un vero campione, anche se la nostra prestazione non è stata quella sperata", ha detto Dall'Igna nel suo report post-GP.

"Bisogna essere forti e svegli anche quando le cose non vanno nel migliore dei modi, e Pecco lo è stato di sicuro. La sua gara mi è piaciuta molto, l'ha dominata fin dall'inizio ed è stato poi in grado di resistere con intelligenza e di difendere la sua posizione quando gli avversari si sono fatti più insidiosi. Ha dato il massimo, si è anche preso il rischio di correre in testa in condizioni difficili e mutevoli, mentre la pioggia si avvicinava", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La buona notizia per Bagnaia è che, nonostante i problemi che lo hanno relegato al 14° posto nella Sprint, è riuscito ad incrementare il suo vantaggio nel Mondiale, visto che ora ha 41 punti di margine su Jorge Martin e 47 su Marco Bezzecchi. Inoltre, ci sono sempre tre Ducati a comandare la classifica ed il più vicino degli altri è Brad Binder, anche se il portacolori della KTM è ad oltre 80 punti. Dall'Igna però ha anche reso omaggio all'Aprilia e ad Espargaro per il loro successo.

"Abbiamo aumentato il nostro vantaggio in classifica e questo è ciò che conta. Questo non vuol dire che non sia frustrante essere superati a poche curve dal traguardo. Complimenti ai nostri avversari, sempre molto competitivi su questo circuito, con un pilota davvero ispirato. Un successo che meritano per il duro lavoro svolto".

Come probabilmente lo era stata la battuta d'arresto di Austin, visto che dopo il successo della Honda di Alex Rins ne sono arrivati ben cinque di fila targati Ducati, quella di Silverstone sarà una lezione che porterà il marchio bolognese a tenere alta la guardia.

"I nostri tifosi e noi stessi stiamo imparando ancora una volta che nulla è facile e, ancora di più, che nulla deve essere dato per scontato. Abbiamo ottenuto e goduto di questo podio, ma siamo già concentrati e determinati a trarre il massimo dai prossimi Gran Premi", ha concluso.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images