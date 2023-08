MotoGP | LCR conferma che Johann Zarco è un'opzione per il 2024

Alex Rins, che quest'anno si è unito al team LCR, lascerà la squadra satellite della Honda dopo una sola stagione, avendo scelto di tornare in una ufficiale firmando con la Yamaha per il 2024. La decisione non ha sorpreso Lucio Cecchinello, che spera di trovare presto un sostituto.

"Sapevamo da tempo che Alex aveva un'offerta da parte della Yamaha", ha dichiarato il gran capo del team LCR a Canal+. "Ha preso la sua decisione e noi la rispettiamo molto. Siamo un team satellite con una moto ufficiale e l'offerta è arrivata da una casa come la Yamaha, quindi ha preso la sua decisione".

"Abbiamo fatto la lista delle opzioni, non sono tantissime perché il mercato è maledettamente chiuso per il 2024. La lista è breve. Con Honda prenderemo una decisione prima del Barcellona, diciamo. Decideremo tra oggi e l'Austria".

Uno dei nomi proposti è quello di Johann Zarco, il cui futuro con Ducati e Pramac è incerto. Il francese ha fatto del prolungamento la sua priorità, ma ha ammesso di essere "obbligato a pensare ad altro" per mancanza di notizie. Guillaume Valladeau, il suo manager, si è quindi avvicinato a LCR per discutere di un contratto pluriennale, mentre Zarco ha avuto solo accordi di un anno da quando è entrato in Ducati nel 2020. Cecchinello è rimasto sorpreso dall'approccio, ma lo sta prendendo seriamente in considerazione, avendo già schierato il pilota per tre gare alla fine del 2019, in sostituzione dell'infortunato Takaaki Nakagami.

"Vi dico la verità, non abbiamo nulla da nascondere. Siamo stati contattati da diversi manager di piloti, compreso quello di Zarco. Siamo rimasti un po' sorpresi perché Zarco ha una moto molto competitiva. Diciamo che ci ha offerto la possibilità di lavorare insieme su un progetto pluriennale e questa è un'opzione".

Chi prenderà il posto di Rins alla LCR?

Alla domanda del sito ufficiale della MotoGP sul profilo ricercato, Cecchinello ha dato la sua preferenza a un pilota esperto in grado di contribuire allo sviluppo della Honda, profilo che sembra calzare alla perfezione a Zarco: "Se avessimo una moto molto performante, direi che forse preferirei un giovane talento. Ma dato che abbiamo assolutamente bisogno di sviluppare la nostra moto, per colmare il divario con le moto vincenti, direi che un pilota esperto sarebbe più adatto a noi".

È improbabile che Rins corra in Austria

In attesa di nominare il successore di Alex Rins, il Team LCR attende il ritorno alle competizioni dello spagnolo, attualmente messo da parte dopo essersi fratturato la gamba destra in una caduta nella Sprint del GP d'Italia. Rins ha appena iniziato a mettere peso sulla gamba ed un suo ritorno al Red Bull Ring sembra improbabile.

"È stato operato sei settimane fa. Questa settimana ha potuto iniziare a camminare. Sta mettendo circa venti chili sulla gamba, un recupero notevole per il tipo di infortunio che ha subito. Una persona normale avrebbe avuto bisogno di 12 settimane prima di iniziare a camminare. Dopo sei settimane ha iniziato a camminare in piscina e spero che presto sarà in grado di farlo da solo".

"Siamo abbastanza ottimisti e non vediamo l'ora di vederlo in pista il prima possibile. Essendo realisti, non credo che sarà in Austria, ma non bisogna mai dire mai".