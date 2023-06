MotoGP | Bastianini: “Fatico a sorpassare, ma ho resistito bene”

Il Gran Premio di Germania andato in archivio questo fine settimana è stato il settimo della stagione, ma di fatto il secondo completo per Enea Bastianini, tornato dopo l’infortunio alla scapola destra nella gara del Mugello e impegnato questo weekend tra i saliscendi della sinistrorsa pista del Sachsenring. Qui ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, un ottavo posto che, se si guarda alla classifica, non è soddisfacente, ma se si pensa al calvario di questo inizio di 2023, fa sorridere.

Solo due gare complete all’attivo per Bastianini erano la preparazione al weekend della Germania, dove ha faticato meno rispetto al Mugello, ma non è ancora al 100%: “Dal punto di vista fisico, mi sento meglio, ho resistito bene” spiega il pilota Ducati al termine della gara lunga. “Sicuramente devo ancora fare lo step per arrivare al punto in cui ero prima dell’infortunio, però fisicamente mi sento molto meglio e sono arrivato abbastanza bene alla fine della gara, senza essere sfinito. Sono contento”.

Bastianini scattava dalla quarta fila dello schieramento, un’11esima posizione che non rispecchia di certo i suoi standard, ma che aveva ottenuto dopo aver guadagnato l’accesso diretto alla Q2, passo non indifferente. La gara è stata complicata, ma la domenica ha agguantato una top 10 dopo grandi bagarre, riuscendo a chiudere in ottava posizione: “Speravo che la partenza andasse un po' meglio, ma sono rimasto imbottigliato e non sono più riuscito a risalire, però alla fine è andata abbastanza bene”.

“La seconda metà di gara è andata un po' come me l'aspettavo. Non ho ancora quello che ti permette di fare quel qualcosa in più, ho visto che in gara che faccio fatica a sorpassare. L’anno scorso, quando volevo fare un sorpasso, era abbastanza facile. Invece ho visto anche qui che ogni volta che cercavo di fare un sorpasso mi incrociavano subito e non riuscivo a chiudere la curva. Ancora mi manca quel feeling sull'anteriore che avevo l'anno scorso, però è normale, perché sono passate solo due gare da quando sono rientrato, ci vorrà sicuramente ancora un'altra gara”.

Gara che non tarderà ad arrivare. Già il prossimo fine settimana si torna in pista per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Ad Assen il pilota Ducati proverà a fare ulteriori passi in avanti, anche se il tracciato olandese è fisicamente più impegnativo rispetto al Sachsenring: “Più sto sulla moto e più sono contento, per questo sono felice che ci sia un’altra gara la prossima settimana. Sarò sicuramente sempre un po’ più stanco, ma ci sta. Poi dovrò lavorare tantissimo durante la pausa estiva per tornare al 100%”.

Nel frattempo, Bastianini sfrutterà il weekend di Assen per continuare a familiarizzare con la moto, che in Germania è apparsa ancora una volta imbattibile, con ben otto Ducati nelle prime dieci posizioni: “La gara è stata 20 secondi più veloce rispetto all'anno scorso, siamo andati molto veloce. Poi è vero che l'anno scorso le temperature erano ancora più elevate. Sicuramente la Ducati è la moto da battere e credo che sia Bagnaia che Martin siano riusciti a fare la differenza e fare quello step che ancora manca agli altri piloti Ducati”.

“Io però sono comunque contento della gara e del lavoro. In frenata da dritto, la moto si comporta molto bene. L'ingresso in curva è la fase in cui sto soffrendo di più in questo momento e dove l'anno scorso riuscivo a spingere di più. Quindi, siccome mi manca la fiducia, non riesco a fare quel qualcosa in più. Credo sia meglio per Pecco e al momento peggio per me, ma è qualcosa che dobbiamo sistemare e che richiederà probabilmente un po' di tempo”, conclude il pilota Ducati riflettendo sui punti deboli che ha riscontrato in sella alla Desmosedici del team ufficiale.