MotoGP | Martin: “Sentivo Pecco, ma non credevo fosse così vicino”

Il gradino più alto del podio mancava dall’Austria del 2021, ma oggi Jorge Martin si è ripreso tutto con gli interessi. Dopo aver piegato Pecco Bagnaia nella Sprint, al Sachsenring ha replicato il successo la domenica, andando a trionfare in volata nella gara lunga. Già secondo in campionato dopo il sabato tedesco, il pilota Pramac lascia la Germania alla volta di Assen da diretto inseguitore del leader e campione del mondo in carica.

Non ha trattenuto l’emozione il pilota di Madrid, che una volta tagliato il traguardo si è lasciato andare a un pianto liberatorio: “Ho sempre pianto, solo che a volte non si vedeva (sorride). A volte ci vuole, oggi dopo un anno di sofferenza, finalmente ce l’ho fatta. Sono contento per tutte le persone che mi sono state a fianco, sapevano che io ero un duro, uno che non molla mai”.

Vittoria incredibile per Martin quella odierna, che rappresenta il riscatto dopo tanta sofferenza. Il successo inoltre non è stato un’impresa semplice, negli ultimi giri Martin e Bagnaia hanno ingaggiato una lotta pazzesca che ha lasciato col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi: “Oggi, quando Pecco mi ha passato, potevo mollare perché aveva un po’ di passo in più, ma ho pensato ‘ce la metto tutta, vediamo cosa viene fuori’. Alla fine sono riuscito a imparare dai miei punti deboli dell’anno scorso per renderli forti. Adesso sono molto in forma”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Arrivo in volata: “Sentivo la sua moto, però non pensavo che fosse così vicino! Se mi passava lì, piangevo senza arrivare ai box (ride). Però Pecco da ieri a oggi ha fatto un cambiamento incredibile, ho visto i suoi dati e ho pensato ‘è veramente forte’. Ma oggi è stata una gara più di testa, ho dovuto pensare molto dove difendere, dove e quando tirare. È stata complicata per la strategia, ma è andata bene e sono contento”.

“Oggi ero secondo e non ero per niente contento”, ha affermato un Martin davvero determinato e mai remissivo. “C’è stato solo un momento in cui mi ha passato Pecco e gli sono stato due giri dietro. Ho visto che era molto difficile sorpassarlo. Ma alla 11 ha fatto un errore e ho fatto come ieri e mi sono voluto mettere davanti, perché ho visto che era più facile difendere che attaccare. Soffrivo molto con l’anteriore già da solo, stando dietro sarebbe stato impossibile”.

Questo 2023 per Martin rappresenta probabilmente la svolta, avendo mostrato una ritrovata consapevolezza e una maturità che lo rende un avversario tosto per Bagnaia: “Penso che questo weekend sia stato il primo in cui potevo giocare con la moto, frenare forte e capire il limite. Devo dire la verità, sono stato al limite col davanti per tutta la gara, non so perché la dura non andava molto bene. Frenavo forte e andavo lungo, ma alla fine chiudevo. Non era facile anche per Pecco sorpassare, penso”.