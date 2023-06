MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Olanda

L'ultimo sforzo prima della pausa estiva è rappresentato dal Gran Premio d'Olanda per i piloti e le squadre di MotoGP. La "Cattedrale" di Assen chiude la tripletta del mese di giugno oltre alla prima parte della stagione, con i motori che poi si spegneranno fino al primo weekend di agosto, quando si riaccenderanno a Silverstone.

Si arriva all'ottavo appuntamento della stagione dopo la scorpacciata Ducati del Sachsenring, dove la Casa di Borgo Panigale ha piazzato addirittura una cinquina davanti a tutti e ben otto moto nelle prime nove posizioni, a conferma dello strapotere che sembrano avere le Desmosedici GP in questo momento, siano esse GP23 o GP22.

La doppietta di Jorge Martin ha scaldato anche la lotta al vertice, perché ora lo spagnolo del Prima Pramac Racing si è riportato a soli 16 punti dal leader Pecco Bagnaia, che sul saliscendi tedesco comunque gli ha conteso la vittoria fino alla bandiera a scacchi, arrendendosi per appena 64 millesimi.

C'è da domandarsi ora se in Olanda ci sarà qualcuno in grado di contrastare il dominio Rosso, a partire magari da quelle KTM che anche al Sachsenring hanno confermato il loro status di seconda forza. Negli ultimi anni ad Assen ha sempre brillato anche Fabio Quartararo, che però è reduce dall'ennesima batosta, avendo chiuso 13° alle spalle del compagno di squadra Franco Morbidelli.

Il capitolo Honda è ancora più doloroso, perché Marc Marquez domenica non ha corso dopo ben sei cadute ed una frattura al pollice sinistro. L'otto volte campione del mondo dovrebbe comunque essere della partita, mentre non è ancora chiaro se lo sarà il suo compagno Joan Mir, che ha già saltato per infortunio le ultime due gare. Sicuramente invece sarà ancora out Alex Rins.

Urge una riscossa anche in casa Aprilia, con i due piloti ufficiali che sono rimasti a secco nella domenica tedesca, continuando a dare la sensazione che la RS-GP abbia un potenziale che per il momento è rimasto purtroppo inespresso in questa prima parte di stagione.

Di seguito, eccovi il programma completo del weekend, ma anche il palinsesto televisivo e quello dei LIVE di Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio d'Olanda



Proprio come già avvenuto negli ultimi due GP, al Mugello ed al Sachsenring, ad Assen sarà in pista anche la MotoE, che disputerà le qualifiche venerdì e le due gare nella giornata di domenica. Invariato il programma per le altre tre classi, con la MotoGP che scenderà in pista per le qualifiche e per la Sprint sabato, con l'appuntamento principale fissato per le 14 di domenica.

Venerdì 23 giugno



FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:45

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:00-17:30

Sabato 24 giugno



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

FP3 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 25 giugno



Warm-Up MotoGP: 9:45-9:55

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2023: come posso vedere il GP d'olanda



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend di MotoGP, Moto2 e Moto3, inoltre delle due gare di MotoE.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche, delle due gare della MotoE e della Sprint al sabato. Diretta delle gare delle tre classi alla domenica.

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del GP d'Olanda



Sabato 24 giugno



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 25 giugno



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team race start Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2023: scopriamo il circuito di Assen

La Cattedrale del Motociclismo è lunga complessivamente 4,54 chilometri e presenta un totale di 18 curve, 12 delle quali a destra.

La gara principale del Gran Premio d'Olanda 2023 di MotoGP, che si svolgerà domenica 25 giugno alle 14:00, sarà di 26 giri totali, 4 giri in meno rispetto al GP di Germania dello scorso weekend, mentre Sprint di sabato 24 giugno sarà di 13 giri. La Moto2 percorrerà invece 24 giri e la Moto3 22 giri.

Lunghezza della pista

4.54 km Larghezza della pista

14 m Curve 18 (6 a sinistra, 12 a destra) Rettilineo più lungo

487 m

MotoGP 2023: i record della pista di Assen

Il signore e padrone di Assen è Valentino Rossi, che ha vinto ben 8 volte, 2 in più di Giacomo Agostini, e ha conquistato un totale di 5 pole position, una in più di Mick Doohan.

Pilota Anno Record Tempo Pecco Bagnaia 2022 Record e best pole 1'31"504 Aleix Espargaró 2022 Giro più veloce in gara 1'32"500 Andrea Iannone 2015 Velocità massima 319.8 km/h