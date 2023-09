MotoGP | Anche Marquez è partito per l'India: il caos visti sembra risolto

Per la prima volta nella storia, il Campionato del Mondo di MotoGP correrà in India e lo farà normalmente a partire da questo venerdì, rispettando il programma previsto inizialmente.

Un problema nel rilascio dei visti d'ingresso nel Paese ha fatto scattare l'allarme all'inizio della settimana, quando alcune persone che avevano programmato di volare nel Paese non lo avevano ancora ricevuto. La maggior parte li ha ricevuti in tempo, ma non tutti. Tra le persone colpite c'era anche l'otto volte campione del mondo Marc Marquez.

Un post dello stesso pilota spagnolo sui suoi canali social, che riferiva che un ritardo nel rilascio del visto lo aveva costretto a rimanere a Madrid, ha alimentato gli allarmismi. Tuttavia, il pilota della Honda ha ricevuto tutta la documentazione ieri e questa mattina è partito per Nuova Delhi via Londra, come ha riferito lui stesso con un nuovo post sul suo account Instragram.

Post de Marc Márquez en sus redes sociales Photo by: Ig. M. Márquez

Martedì, il promotore del Gran Premio ha rilasciato un comunicato stampa, esprimendo sorpresa per i problemi, chiedendo "pazienza" ed affermando che la questione è in via di risoluzione.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, solo due piloti delle classi minori del campionato stanno attualmente riscontrando problemi di visto, ma per motivi di relazioni diplomatiche tra i Paesi, una situazione che si prevedeva venisse risolta questa mattina.

Poiché l'associazione dei team (IRTA) ha ricevuto la conferma che il personale delle squadre è già nel Paese, è stato scartato il piano alternativo che era stato inizialmente elaborato nel caso in cui fosse stato necessario posticipare la partenza del Gran Premio al sabato.

Una misura che ora è stata completamente esclusa, per cui verrà mantenuto il programma previsto, con un'estensione delle sessioni del venerdì per consentire ai piloti di abituarsi alla nuova pista.