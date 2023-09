MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP dell'India

Terminata la fase europea della stagione, la MotoGP si appresta ad affrontare la trasferta asiatica più lunga della sua storia, con 7 gare consecutive fuori dal vecchio continente, tutte racchiuse nello spazio di appena 9 settimane, con a seguire l'epilogo di Valencia.

Il tour asiatico inizia con il Gran Premio dell'India, che porta per la prima volta il Motomondiale sul Buddh International Circuit. Il tracciato sarà omologato solamente nella giornata di giovedì, quindi per il momento nessuno ha avuto modo di scoprirlo e sarà un'incognità per tutti. Motivo per cui le prove libere del venerdì saranno più lunghe per tutte e tre le classi.

Dopo aver stretto i denti e sofferto a Misano, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi dovrebbero arrivare a questo appuntamento recuperati completamente, o quasi, dagli infortuni rimediati a Barcellona. Dunque, saranno pronti a dare battaglia al dominatore di Misano Jorge Martin, che con la doppietta in Romagna ha ridotto a soli 36 punti il gap nei confronti del campione del mondo in carica in una battaglia che ormai sembra essere destinata ad essere tutta in famiglia tra le Ducati.

Attenzione però a non sottovalutare le Aprilia, soprattutto se si dovesse fare i conti con un asfalto che offre poco grip. Aleix Espargaro ha vinto due delle quattro gare disputate dopo la pausa estiva, quindi va sempre tenuto d'occhio. Così come le KTM, ancora a caccia del primo successo domenicale della stagione, anche se difficilmente vedremo per il momento il debutto in un weekend di gara del telaio in carbonio con cui ha fatto faville la wild card Dani Pedrosa a Misano.

Dopo qualche piccolo segnale incoraggiante nel weekend di Misano, sarà interessante poi vedere come se la caveranno Marc Marquez e la Honda, con lo spagnolo che deve ancora decidere se proseguire con la Casa giapponese anche il prossimo anno o cedere alla corte del Gresini Racing. E chissà che una pista nuova non possa portare un po' di aria fresca anche alla Yamaha e a Fabio Quartararo, permettendogli di ripresentarsi in posizioni che competono ad un campione del mondo.

Di seguito potete trovare il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha MotoGP

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio dell'India



Essendo la prima volta che la MotoGP fa tappa al Buddh International Circuit, senza aver avuto modo di disputare almeno un test, per la giornata di venerdì è stato deciso di prolungare la durata delle sessioni: la classe regina avrà a disposizione 70 minuti nel primo turno e 90 nel secondo. Allungate a 50 e a 55 minuti rispettivamente anche le due sessioni della Moto3 e della Moto2. Nelle giornate di sabato e domenica invece si torna al format tradizionale con le gare della MotoGP che, complice il fuso orario, scatteranno quando in Italia saranno le ore 12.

Venerdì 22 settembre



FP1 Moto3: 6:00-6:50

FP1 Moto2: 7:05-8:00

FP1 MotoGP: 8:15-9:25

FP2 Moto3: 10:15-11:05

FP2 Moto2: 11:20-12:15

P MotoGP: 12:30-14:00

Sabato 23 settembre



FP3 Moto3: 5:40-6:10

FP3 Moto2: 6:25-6:55

FP2 MotoGP: 7:10-7:40

Qualifiche MotoGP: 7:50-8:30

Qualifiche Moto3: 9:50-10:30

Qualifiche Moto2: 10:45-11:25

Sprint MotoGP: 12:00

Domenica 24 settembre



Warm-Up MotoGP: 7:40-7:50

Gara Moto3: 9:00

Gara Moto2: 10:15

Gara MotoGP: 12:00

MotoGP 2023: come posso vedere il Gran Premio dell'India



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato. Diretta delle gare delle tre classi alla domenica.

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio dell'India



Sabato 23 settembre



Qualifiche MotoGP: dalle ore 7:20

Sprint MotoGP: dalle ore 11:30

Domenica 24 settembre



Gara MotoGP: dalle ore 11:30

Le Buddh International Circuit Photo by: Patrik Lundin / Motorsport Images

MotoGP 2023: scopriamo il Buddh International Circuit

Con questo Gran Premio dell'India di MotoGP, il Buddh International Circuit tornerà sulla scena del motorsport internazionale dopo aver ospitato le gare di Formula 1 per tre stagioni tra il 2011 e il 2013.

Problemi organizzativi e di immagine, come il problema dell'inquinamento che ha colpito l'evento nella sua ultima stagione - in occasione del GP in cui Sebastian Vettel ha vinto il suo quarto titolo mondiale - hanno portato all'interruzione del round. Nonostante i dubbi sulla sua omologazione in tempo per ospitare il più Mondiale a due ruote, sembra che sia pronto per questo fine settimana.

Il circuito è lungo 4,96 chilometri. La larghezza della pista è di 12 metri e il rettilineo più lungo, quello dopo la terza curva, è lungo più di un chilometro, 1.006 metri per la precisione. Inoltre, presenta un totale di 13 curve, di cui 8 a destra e 5 a sinistra.

La gara principale del Gran Premio dell'India della MotoGP di domenica 24 settembre sarà di 24 giri del circuito di Buddh, mentre la Sprint della MotoGP di sabato sarà di 12 giri, la metà. La Moto2 sarà di 19 giri e la Moto3 di 17 giri.