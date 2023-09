MotoGP | Caos visti India: il promoter parla di incidente inaspettato

Un problema nell'elaborazione di alcuni visti necessari per entrare in India ha impedito ad alcuni membri del paddock della MotoGP di imbarcarsi sui voli previsti. Uno dei casi più eclatanti è quello del pilota Marc Marquez, che in un post sui social media ha dichiarato che il suo viaggio è stato "ritardato a causa della mancanza del visto".

Il prossimo fine settimana l'India ospiterà la sua prima gara di MotoGP al Buddh International Circuit, alla periferia di Delhi, ma il periodo precedente al Gran Premio è stato caratterizzato da problemi di visti e di sdoganamento.

L'elaborazione di questi documenti, essenziali per l'ingresso nel Paese, è stata per lo più affidata ad agenzie locali specializzate in queste procedure. Tuttavia, alcuni team, tra cui Honda e KTM, hanno subito ritardi nell'ottenimento dei documenti, costringendoli a cambiare volo.

Ducati, Aprilia e Yamaha in MotoGP non hanno avuto questo problema, anche se molti di quelli colpiti sono team di Moto3 e Moto2 con meno risorse per far fronte a tali eventualità. L'associazione delle scuderie, IRTA, ha già comunicato ai team che saranno loro a pagare i costi di questi cambiamenti di volo, ma non sarà così per gli sponsor, il personale esterno e i media, che dovranno pagare per l'errore di qualcun altro.

Oltre a Marquez e Joan Mir, i membri del team Honda hanno ricevuto i visti per entrare in India solo martedì pomeriggio, 24 ore dopo il giorno in cui avrebbero dovuto partire.

A seguito delle pressioni esercitate dai team e dai media, il promotore locale del Gran Premio, la società indiana Fairstreet Sports, ha rilasciato una dichiarazione nel pomeriggio di martedì per cercare di fare chiarezza sulla situazione.

"Siamo stati informati dei ritardi nel processo di rilascio dei visti. Desideriamo condividere che abbiamo lavorato instancabilmente per risolvere il problema nel miglior modo possibile. Sono stati rilasciati quasi 500 visti e molti di essi saranno rilasciati a breve", spiega la nota, mentre la maggior parte dei documenti per l'accesso al Paese dovrebbe essere rilasciata entro martedì.

"I team specializzati (nell'elaborazione di questi documenti) stanno facendo del loro meglio per garantire che tutti i visti per i piloti, le squadre e i funzionari tecnici siano rilasciati il prima possibile. Questo incidente è stato inaspettato e stiamo facendo tutto il necessario per risolverlo immediatamente".

Il personale della Dorna e dell'IRTA sul posto sta organizzando un piano alternativo nel caso in cui parte del personale necessario per lo svolgimento del Gran Premio non possa arrivare in tempo, compresa la cancellazione del venerdì e la condensazione del Gran Premio nelle giornate di sabato e domenica.

"Comprendiamo l'importanza di un'esperienza senza intoppi per tutti i partecipanti e gli spettatori ed incoraggiamo tutti a essere pazienti e a collaborare con noi e con i team (che rilasciano i visti)", ha aggiunto il comunicato di Fairstreet Sports, prima di ringraziare le autorità per l'aiuto ricevuto.

"Siamo immensamente grati al governo indiano, al MEA, al MHA e al governo dell'UP per il loro continuo supporto e coordinamento. Siamo fiduciosi che tutti i visti in sospeso saranno elaborati e che tutto il personale necessario per la gara arriverà in India in tempo, sano e salvo", ha dichiarato Fairstreet.

Non è la prima volta che un'importante gara internazionale in India viene colpita da problemi legati ai viaggi. Diversi membri del paddock di Formula 1 hanno subito ritardi simili quando il Buddh International Circuit faceva parte del calendario tra il 2011 e il 2013, ma l'evento di Formula E a Hyderabad si è svolto senza problemi e senza simili ostacoli burocratici all'inizio di febbraio.