MotoGP | Alex Rins operato per la seconda volta alla gamba destra

Alex Rins è stato sottoposto a una seconda operazione alla gamba destra, quasi due settimane dopo essersi fratturato tibia e perone in una caduta durante la Sprint del Gran Premio d'Italia. Lo spagnolo è stato sottoposto ad una prima operazione a Firenze nelle ore successive all'incidente, per posizionare un fissatore esterno e ridurre il gonfiore, ma ha dovuto attendere per sottoporsi ad un secondo intervento.

Il corridore della Honda LCR è stato trasferito in un ospedale di Madrid all'inizio della scorsa settimana e giovedì mattina è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per sistemare le ossa fratturate. Il suo team ha confermato nel primo pomeriggio di giovedì che l'operazione è riuscita, senza fornire ulteriori informazioni in questa fase.

Qualche giorno fa, il boss della squadra di Rins, Lucio Cecchinello, ha fornito dettagli sul processo che attende il suo pilota. Il pilota dovrebbe lasciare l'ospedale entro tre giorni e dovrebbe iniziare a muovere la gamba entro 10-12 giorni. La cancellazione del GP di Finlandia e le sei settimane di pausa estiva potrebbero consentirgli di rientrare dalla prossima gara di Silverstone.

Il pilota di Barcellona non sarà l'unico a saltare il round di Assen di questo fine settimana, che segna la fine di una prima metà della stagione 2023 della MotoGP in cui non si sono disputate gare con la griglia completa. Anche Joan Mir, che si è infortunato alla mano sinistra al Mugello, ha dovuto saltare la trasferta nella "Cattedrale".

I due ex piloti della Suzuki non sono stati sostituiti al Sachsenring, ma dato che i loro infortuni risalgono a più di dieci giorni fa, le loro squadre hanno dovuto schierare dei sostituti per questo fine settimana. Rins sarà rimpiazzato dal collaudatore Honda Stefan Bradl, mentre nel team ufficiale tornerà Iker Lecuona, pilota factory in SBK, dopo aver già sostituito Marc Marquez a Jerez.

Per quanto riguarda l'otto volte campione del mondo, sarà presente a questo Gran Premio nonostante abbia una piccola frattura al pollice della mano sinistra dopo l'incidente nel Warm-Up del Sachsenring, oltre ad una costola incrinata, scoperta successivamente, ed una caviglia dolorante.

In GasGas, invece, Pol Espargaró rimane ancora ai margini. Lo spagnolo non è ancora in grado di tornare in moto a quasi tre mesi dal grave incidente in Portogallo e sarà sostituito da Jonas Folger.

