MotoGP | Quartararo cade mentre fa running! Caviglia dolorante

La stagione per Fabio Quartararo non è iniziata nel migliore dei modi, le prestazioni della sua Yamaha non lo soddisfano e ora, oltre alla tecnica, si è aggiunto un ulteriore problema: correndo ad Amsterdam, il francese si è fatto male alla caviglia sinistra, pertanto si è presentato in circuito non al massimo della forma fisica. Si sottoporrà più tardi a una seduta di raggi-x per verificare che non ci siano infortuni di maggiore entità.

“Sono caduto mentre correvo, mi si è girata la caviglia sinistra e il pollice”, spiega El Diablo nel giovedì che precede il weekend di gara ad Assen. “Ora farò i raggi-x e spero che sia tutto ok. Questo non dovrebbe condizionare il weekend, ma sicuramente assumerò degli antidolorifici, perché è la caviglia del cambio, dove metto un po’ di peso per i cambi direzione. Sarò un po’ più stanco, ma è parte del gioco”.

Dunque, Quartararo è relativamente preoccupato per l’infortunio rimediato in allenamento, ritenendo anche questo parte del proprio lavoro. Certo, la caviglia sinistra è sicuramente molto sollecitata, ma il nizzardo cerca di non crearsi troppi problemi prima di avere i risultati delle lastre.

Il pilota Yamaha preferisce infatti concentrarsi sul weekend, dove si aspetta di andare meglio rispetto a una prima metà di stagione decisamente complicata. Qui ad Assen Quartararo ha vinto nel 2021, l’anno in cui si è poi laureato campione del mondo, ed essendo una pista dove la M1 si è sempre mostrata efficace, spera di poter arrivare alla pausa estiva con il sorriso: “Per me è una pista in cui se non siamo veloci qui, non lo siamo da nessuna parte. È uno dei miei circuiti preferiti e sono sempre stato veloce qui. Anche se abbiamo delle difficoltà con la moto, speriamo di fare un buon risultato e andare in vacanza con una buona posizione”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, la situazione in Yamaha appare piuttosto critica, è complicato già essere in top 10 ed entrambi i piloti faticano a raggiungere i primi, pur provando a migliorare: “Ogni volta che abbiamo provato qualcosa, non è mai andato meglio. Abbiamo già provato due telai, ma niente è stato meglio. Penso che prima di fine anno qualcosa ci sarà, non so se funzionerà, ma spero ci sia un piano, perché stiamo faticando molto”.

Ci saranno però dei nuovi test, in cui Quartararo spera che Yamaha porti delle novità che possano funzionare nel breve termine, ovvero prima che questa stagione finisca: “È difficile migliorare, quindi spero che si trovi qualcosa che mi permetta di spingere. Nei test di Misano proveremo la moto dell’anno prossimo, quindi li attendo ma nemmeno troppo. Perché a noi serve qualcosa per quest’anno. Il 2024 è un’altra cosa, io voglio performare adesso, non siamo nemmeno a metà stagione e non c’è nulla di pianificato”.

“Per la moto di quest’anno mi aspettavo grandi cambiamenti, ma nella pre-stagione non ha funzionato davvero niente, quindi siamo tornati alla base degli anni precedenti. Ovviamente però per il 2024 spero davvero in grandi cambiamenti”, prosegue El Diablo, che viene poi interrogato sul futuro. L’altro lato del box sembra non essere così solido e nel 2024 c’è l’incertezza sul suo compagno di squadra. Resterà Morbidelli o arriverà qualcun altro? Quartararo non si pronuncia: “Penso che chiunque venga o resti nel team, non ho preferenze. Ovviamente preferirei qualcuno che ha esperienza in MotoGP, ma per quanto riguarda le persone, non ho preferenze”.