MotoGP | Vinales: “Il tempo mi dà ragione sul mio addio a Yamaha”

Maverick Vinales è approdato in Yamaha nel 2017 e vi è rimasto fino a metà del 2021, ottenendo otto delle sue nove vittorie in MotoGP con la squadra. Con il crollo dei suoi risultati dopo la vittoria del primo appuntamento della stagione 2021 in Qatar, il rapporto tra Vinales e la Yamaha si è irrimediabilmente deteriorato al momento del GP d'Olanda, in cui era in pole e ha concluso al secondo posto.

Il lunedì successivo alla gara di Assen, la Yamaha ha annunciato di aver accettato di separarsi da Vinales un anno prima di quanto previsto dal suo contratto, prima che egli venisse licenziato dopo essere stato scoperto a tentare deliberatamente di danneggiare il motore della sua moto nel GP della Stiria.

La stagione 2023 è stata difficile per la Yamaha, e Vinales ha osservato che le lamentele che faceva sulla moto nel 2021 sono le stesse che fanno ora Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. "Credo davvero che il tempo darà ragione del perché me ne sono andato", ha detto Vinales giovedì in vista del GP d'Olanda di questo fine settimana.

"Credo che molti piloti si lamentino ora, come mi lamentavo io tre anni fa. Ma in ogni caso, in Germania ero dietro alla Yamaha e loro erano in difficoltà. Forse arriveranno qui ad Assen e saranno davanti, non lo so. Ma al Sachsenring hanno fatto molta fatica".

Vinales è decimo in classifica, a quattro punti da Quartararo, dopo aver conquistato l'unico podio stagionale dell'Aprilia in Portogallo con il secondo posto. Il fine settimana del pilota Aprilia in Germania è stato interrotto da un doppio zero, con il ritiro della domenica a causa di un guasto al motore.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Photo by: Alexander Trienitz

Vinales afferma che si è trattato di una "fortuna", in quanto ha rivelato i problemi di prestazione che lo affliggevano dal GP d'Italia e che hanno lasciato perplessi sia lui che l'Aprilia. "Credo che al Sachsenring siamo stati molto fortunati perché abbiamo rotto il motore", ha aggiunto.

"Abbiamo analizzato a fondo il motore e abbiamo capito che c'era un problema. Ho corso tutto il fine settimana con problemi al motore e per noi è stato molto strano: al Sachsenring non eravamo abbastanza vicini, perché di solito il nostro potenziale è molto alto. Ho iniziato le FP1 tra i primi cinque, quindi non abbiamo capito bene, ma ora l'abbiamo capito, quindi almeno siamo arrivati ad Assen con questa consapevolezza. Abbiamo provato molte cose per cercare di capire e il problema era una cosa.

"È sempre molto importante capire dove fosse il problema e alla fine dobbiamo credere nei nostri dati. Sappiamo di essere forti con una moto con un certo setting e con una certa potenza. Quindi, se qualcosa va storto, dobbiamo analizzare a fondo prima che le cose accadano. Siamo arrivati molto tardi, perché credo che il Sachsenring fosse un'ottima occasione per arrivare tra i primi cinque”, conclude Vinales.