MotoGP | Alex Marquez si è fratturato tre costole ed è unfit

Il weekend del Gran Premio dell'India si è concluso con la Q1 per Alex Marquez, perché il portacolori del Gresini Racing è stato vittima di un incidente alla curva 5, nel quale si è fratturato tre costole, venendo successivamente dichiarato unfit.

Lo spagnolo ha perso il posteriore della sua Ducati è poi è stato lanciato in aria con il più classico degli highside. Nell'atterraggio ha dato un brutto colpo sull'asfalto con il torace, di quelli che tagliano il fiato, e quindi ha avuto bisogno dell'aiuto dei commissarri per rialzarsi da terra.

Anche se si era qualificato per la Q2, Alex non vi ha potuto prendere parte, perché è stato condotto al Centro Medico del Buddh International Circuit per gli accertamenti di rito, ma successivamente è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto ad esami più approfonditi.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Srinivasa Krishnan

Purtroppo, però, è già chiaro che per lui il fine settimana è finito qui, perché gli è stata appunto diagnosticata la frattura di tre costole sul lato sinitro, per le quali è già stato dichiarato unfit per il proseguimento del weekend.

Al momento è difficile ipotizzare dei tempi di recupero, almeno fino a quando non si avrà un quadro più chiaro della situazione, ma è chiaro che l'infortunio di Alex Marquez arriva nel momento peggiore, perché quello dell'India è il primo di otto Gran Premi tutti racchiusi nello spazio di appena dieci settimane. Uno stop, dunque, potrebbe costare diverse gare e parecchi punti in classifica al pilota di Cervera.

Le prime indicazioni che Alex stesso ha dato è che per il momento è certo che salterà le due gare del Buddh e quelle della settimana prossima in Giappone. L'obiettivo dichiarato è quello di provare a rientrare in Indonesia, anche se sarà solo il tempo a dire che sarà possibile, perché questo tipo di infortunio è fastidioso e non è semplice fare delle stime esatte.