MotoGP | Ducati apre le porte di Gresini a Marc Marquez

Manca una settimana prima che Marc Marquez annunci i suoi piani futuri più immediati: se teniamo in conto le ultime testimonianze, tutto lascia pensare che Honda e il pilota che le ha portato gli ultimi sei titoli in MotoGP, mettano nero su bianco la rottura in vista del 2024, ultimo anno di contratto dello spagnolo con HRC.

Da quando ha iniziato a prendere forma l’alternativa di correre con il Gresini Racing, Ducati ha sempre voluto tenersi fuori dall’ipotetica operazione, lasciando tutto in mano alle due parti coinvolte. “Noi possiamo consigliare, ma la decisione di chi corre con Gresini è totalmente del team”, ha affermato e ribadito Ciabatti più volte negli ultimi tempi.

Chiaramente, la possibile irruzione di una figura come quella di Marquez andrebbe ad alterare lo status quo dei piloti Ducati, una gerarchia che i responsabili della gestione sportiva della Casa di Borgo Panigale hanno già nelle mani. Il pilota di Cervera creerebbe scompiglio e questa cosa piace a Gigi Dall’Igna, Direttore Ducati Corse e genio che ha reso la Desmosedici GP il prototipo di riferimento della griglia.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, gli avvenimenti si sono velocizzati all’arrivo del mondiale in India, una settimana prima di arrivare in Giappone, dove Marquez sottolinea che chiarirà quali colori vestirà nel 2024.

“Gresini ha un’opportunità ed è in attesa di vedere cosa decide Marc, che in Giappone parlerà con i vertici Honda”, ha commentato Ciabatti quest’oggi dal Buddh. Questa dichiarazione va un po’ più in là di quelle che Ducati aveva fatto fino a questo momento, ma lo è ancora meno di quelle di Davide Tardozzi, che ha parlato con DAZN poco dopo. “Qualsiasi team vuole avere Marc. È un pilota del presente e del futuro”, ha sottolineato l’ex pilota, che non ha mai nascosto l’ammirazione per il talento del #93.

Fino ad ora, Marquez si è limitato a confondere e divertirsi con coloro che hanno scommesso sulla sua permanenza in Honda e anche con quelli che davano per scontata la firma con Gresini. Lì condividerebbe il box con sui fratello Alex. Le risposte negative della squadra di Faenza ai vari candidati a salire sulla moto che nel 2023 sta guidando Fabio Di Giannantonio, con Tony Arbolino e Jake Dixon come principali nomi, hanno fatto sospettare che quella Desmosedici GP sia riservata a qualcuno. Tra una settimana sapremo tutto con certezza.