MotoGP | La prima pole in India è di Bezzecchi, Bagnaia è 3°

Si prospetta un Gran Premio dell'India di MotoGP vermante infuocato e non solo per le alte temperature del Buddh International Circuit. Le Ducati hanno dominato le qualifiche, monopolizzando le prime quattro posizioni, ma soprattutto hanno permesso ai primi tre della classifica iridata di occupare in blocco la prima fila, ma in ordine inverso.

A firmare la pole position è stato infatti Marco Bezzecchi, che con la Desmosedici GP22 della Mooney VR46 ha messo a referto il nuovo record del tracciato indiano, risultando il primo capace di infrangere il muro dell'1'44" con un 1'43"947. Un risultato che ha voluto dedicare a Filippo Momesso, amico con cui aveva iniziato sulle minimoto, che purtroppo è scomparso qualche giorno fa.

Nel finale ha provato a rispondergli Jorge Martin, che dopo una caduta nella FP2 è risalito sulla sua GP23 del Prima Pramac Racing con grande grinta, ma alla fine si è fermato a soli 43 millesimi dal riminese, riuscendo però anche lui a scendere sotto all'1'44", seppur per appena 10 millesimi.

Dopo le difficoltà incontrate ieri, ha fatto un passo avanti Pecco Bagnaia, che è riuscito a piazzare la sua Ducati ufficiale in terza posizione, anche se il suo ritardo è stato di 256 millesimi da Bezzecchi. Tra le altre cose, il leader iridato non è riuscito a fare un ultimo tentativo finendo lungo alla curva 1 dopo aver fatto segnare il suo 1'44"203. La battaglia tra i tre contendenti al titolo però sembra veramente apertissima.

Il blocco Ducati poi si completa con Luca Marini, che a sua volta è andato davvero vicino ad artigliare la prima fila, pagando appena 12 millesimi nei confronti del campione del mondo in carica. La sorpresa di questa qualifica però sono senza ombra di dubbio le due Honda ufficiali, perché sono riuscite ad andare a piazzarsi entrambe in seconda fila, con Joan Mir davanti a Marc Marquez.

Per il maiorchino si tratta del miglior risultato in qualifica in sella alla RC213V, ma va detto che è arrivato sfruttando il "gancio" offerto dalla Ducati di Bagnaia. Stesso discorso che vale anche per il #93, che a sua volta faceva parte del trenino, ed è stato bravo a mettere una pezza ad una caduta avvenuta alla curva 3 nei primi minuti del turno, dalla quale comunque si è rialzato senza grossi problemi.

Continuando a scorrere la classifica, c'è un'altra Ducati ad aprire la terza fila ed è quella di Johann Zarco, con il francese del Prima Pramac Racing che si è messo dietro la Yamaha del connazionale Fabio Quartararo in una qualifica che in un certo senso segna il riscatto delle case giapponesi, che sono le uniche ad essere riuscite ad infilare le proprie moto in mezzo alle Rosse.

Dopo un buon venerdì, le Aprilia invece hanno perso un po' il filo e la migliore in griglia delle RS-GP sarà quella di Maverick Vinales in nona posizione, con il pilota di Roses che sarà tallonato dai compagni di marchio Aleix Espargaro e Raul Fernandez, bravissimo a guadagnarsi la Q2 con il miglior crono della Q1.

L'esito della Q1 è stato di fatto deciso dalla caduta di Alex Marquez alla curva 5, che ha generato una bandiera gialla che ha cristallizzato la classifica con circa un minuto e mezzo d'anticipo. Lo spagnolo aveva passato il taglio, ma poi non è più sceso in pista perché ha preso una brutta botta al torace, di quelle che tagliano il fiato, e purtroppo gli è stata diagnosticata la frattura di due costole. Alla fine il primo degli esclusi è stato proprio il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, rimasto beffato per appena 10 millesimi, che andrà a schierare la sua Ducati in 13° posizione.

E' stata quindi una qualifica da dimenticare per le KTM, visto che nessuna delle RC16 ha potuto prendere parte alla Q2. Brad Binder è stato quello che probabilmente ha pagato maggiormente la bandiera gialla, perché si è visto cancellare un tempo che gli avrebbe permesso di passare il taglio e invece si ritrova in 14° posizione, mentre il suo compagno di squadra Jack Miller è 16°, alle spalle anche dello Honda LCR di Takaaki Nakagami.

Purtroppo nell'elenco degli esclusi figura anche Franco Morbidelli, che si ritrova addirittura in 17° posizione con la sua Yamaha. Un risultato piuttosto deludente se si fa un confronto con la performance del compagno. Discorso che vale anche per Miguel Oliveira, 19°, che questa volta ha preso una lezione sonora dall'Aprilia RNF gemella di Raul Fernandez.

Qualifica al di sotto delle aspettative anche per Michele Pirro, sostituto dell'infortunato Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale, che chiuderà il gruppo in 22° posizione. Il pugliese ha perso anche la sfida dei collaudatori con il rivale della Honda Stefan Bradl, che lo precede in 21° piazza in sella alla Honda LCR dell'assente Alex Rins.

