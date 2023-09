MotoGP | Buddh: gare accorciate per combattere il caldo

Il primo Gran Premio dell'India di MotoGP non ha avuto vita semplice fino a questo momento, tra problemi con i visti e ritardi accumulati nel corso del weekend. Per prendere confidenza con la pista, le due sessioni del venerdì sono state allungate a 70 minuti, in modo da dare ai piloti l'opportunità di girare con più costanza e prendere le misure di un tracciato inedito.

Dopo le preoccupazioni iniziali in tema di sicurezza a causa di alcune barriere troppo vicine alla pista, il Buddh International Circuit ha lasciato sensazioni positive ai piloti, che ne hanno apprezzato il layout. Il punto più critico sembra la prima curva, dove è difficile fermare la moto dovendo impostare immediatamente curva due. Non a caso, in quella zona si sono visti tanti lunghi e qualche caduta nel tentativo di trovare un riferimento, fortunatamente senza conseguenze.

Tuttavia, un tema su cui tutti i piloti si sono trovati d’accordo sono le difficili condizioni ambientali dell’evento, con elevate temperature e tanta umidità che rendono provante guidare la moto a lungo su un circuito così tecnico. Condizioni che alcuni hanno definito peggiori di quelle riscontrate in altre tappe asiatiche come la Malesia o la Tailandia e che non incideranno solo sui piloti, ma anche sugli pneumatici.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Infatti, secondo le previsioni a disposizione della Federazione, sia le temperature che il livello di umidità continueranno a salire durante il corso del fine settimana, raggiungendo quasi i 40°C prima della partenza della Sprint. Per questo, dopo la seconda sessione di prove del venerdì, i piloti hanno espresso la loro preoccupazione alla direzione gara, che ha ritenuto di dover intervenire per motivi di sicurezza.

In base al loro feedback e a quello dei fornitori ufficiali di pneumatici, Michelin, è stato quindi deciso di togliere un giro rispetto alla distanza di gara pianificata inizialmente alla gara sprint di MotoGP del sabato e alle corse di Moto 2 e Moto 3. La gara di domenica della MotoGP, invece, verrà accorciata di tre tornate.

Il programma di gara rivisitato dopo la riunione del venerdì vede quindi la distanza di gara della Sprint passare a 11 giri, 16 per la Moto 3, 18 per la Moto 2, mentre nel Gran Premio di MotoGP i piloti dovranno affrontare 21 tornate.