MotoGP

MotoGP | Alex Marquez: "Gresini è l'opzione più solida, ma forse è il momento di rischiare"

Alex Marquez, che sta finalizzando il suo ingaggio con il team ufficiale KTM per il 2027, sottolinea che più della metà della griglia avrà concluso i propri contratti prima della prima gara della stagione.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Alex Marquez, Gresini Racing

Come è logico, il secondo posto conquistato lo scorso anno ha portato il più giovane dei fratelli Marquez a moltiplicare esponenzialmente il suo valore. E a 29 anni, dopo sei stagioni in MotoGP, probabilmente è giunto il momento di trarne profitto.

In questo senso, Motorsport.com interpreta che Alex Marquez abbia praticamente chiuso il suo futuro a partire dal 2027 con KTM. In attesa della firma, che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, l'attuale pilota del Gresini Racing andrà a condividere il box del team ufficiale delle moto arancioni con Maverick Vinales

"L'obiettivo di tutti i piloti è quello di correre in una squadra ufficiale. Ma io sono molto contento in Gresini. Quando sarà il momento deciderò cosa è meglio per il mio futuro, ma per ora voglio concentrarmi su questa pre-stagione", ha detto Marquez dal circuito di Sepang, dove martedì iniziano i primi tre giorni di test collettivi del 2026. 

Nella sua migliore stagione nella classe regina, il numero 73 ha collezionato tre vittorie ed un totale di dodici podi, risultati che gli sono valsi il secondo posto dietro al fratello Marc Marquez, imbattibile fino al momento dell'infortunio in Indonesia.

Para Alex Gresini es la opción más solida, dice, pero su futuro está ya atado a KTM

Per Alex Gresini è l'opzione più solida, dice, ma il suo futuro è già legato alla KTM.

Foto di: Gresini Racing

Oltre al secondo posto in campionato, l'impresa ha permesso al pilota di Cervera di migliorare il suo status all'interno della Ducati, al punto da assicurarsi l'ultima versione della Desmosedici GP in vista del prossimo Mondiale.

Dopo alcuni giorni frenetici sul mercato, Marquez ha attivato la segreteria telefonica, come avevano fatto in precedenza Pedro Acosta e Fabio Quartararo, affinché nessuno potesse interpretare dalle sue parole che avesse già deciso quale tuta indosserà il prossimo anno.

"Stiamo lavorando per avere le migliori opzioni quando arriverà il momento di decidere. Non nascondo che Gresini è l'opzione più solida, ma è vero che forse è il momento di rischiare, perché non si sa quale moto sarà la più competitiva con il nuovo regolamento".

Il pilota spagnolo è convinto che la maggior parte dei pezzi del puzzle potrebbero andare al loro posto prima che si spenga il primo semaforo, a Buriram, il primo fine settimana di marzo. "Più del 50% della griglia avrà il futuro già deciso prima della prima gara. Molti team, molte Case, hanno la necessità di chiudere presto con i piloti per non perderli", ha concluso Marquez.

