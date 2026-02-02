MotoGP | Ufficiale: Marco Bezzecchi ha detto sì al rinnovo biennale con l'Aprilia

Che questo sarebbe stato il mercato piloti più frenetico di sempre per la MotoGP ormai si era capito, perché nell'arco di un paio di giorni i top team hanno virtualmente definito le loro formazioni per il prossimo biennio, quello dell'avvento del nuovo regolamento tecnico e dei motori da 850cc. Ma oggi c'è anche chi ha già iniziato a mettere tutto nero su bianco ed è il caso di Marco Bezzecchi e dell'Aprilia.

Dopo il grande finale della passata stagione, con le due vittorie consecutive colte a Portimao e Valencia (in precedenza ne aveva ottenuta una terza a Silverstone), che gli hanno permesso di diventare il primo pilota nella storia della Casa di Noale a piazzarsi tra i primi tre nel Mondiale, la conferma del riminese veniva data quasi per scontata. Anche perché, mentre il compagno Jorge Martin era infortunato, Marco, a prescindere dai risultati, era già diventato il leader carismatico della squadra a tutti gli effetti.

E infatti stamattina è arrivato l'annuncio della firma su un accordo pluriennale, che è stato anche confezionato in maniera molto divertente. Dopo il successo di Valencia, infatti, "Simply the Bez" aveva fatto una proposta di matrimonio alla sua RS-GP con tanto di anello, e il comunicato che sancisce il rinnovo è stato stilato come se si trattasse di una cerimonia nunziale, con tanto di video con il CEO Massimo Rivola a celebrare e il direttore tecnico Fabiano Sterlacchini a portare all'altare "Albarosa" (il nome femminile che le ha dato Marco) come se fosse il papà.

"Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me", ha detto Bezzecchi.

"Siamo ovviamente molto soddisfatti, perché il rinnovo rappresentava la nostra priorità. Abbiamo voluto celebrare la firma in un modo particolarmente simpatico, che credo “si sposi” alla perfezione con la personalità di Marco. Abbiamo costruito un percorso creando basi solide e il fatto che Marco abbia scelto di rimanere con noi, nonostante le diverse offerte che gli sono arrivate, ci fa enorme piacere e dà ancora più valore al lavoro e allo spirito di questa squadra", ha aggiunto Rivola.

Come detto, nei prossimi giorni il mercato potrebbe accelerare ulteriormente, in seguito alle anticipazioni di Motorsport.com secondo cui Fabio Quartararo è prossimo a legarsi alla Honda e Jorge Martin alla Yamaha, oltre all'indiscrezione lanciata da AS secondo cui Pedro Acosta avrebbe già un accordo con la Ducati per andare ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale a partire dall'anno prossimo.

Ecco il divertente comunicato rilasciato dalla Casa di Noale:

Dopo la proposta al termine della gara di Valencia, la RS-GP Albarosa - come Marco l’ha chiamata all’inizio della sua avventura in Aprilia - ha detto sì. Pertanto, si è celebrata la loro unione; a seguire il contratto che disciplina l’uso, la manutenzione, la gestione sportiva ed emozionale del rapporto, nonché i diritti e gli obblighi reciproci su pista e fuori pista.

REGIME PATRIMONIALE

MARCO E ALBAROSA convengono il regime di condivisione assoluta di componenti, pezzi di ricambio, upgrade aerodinamici, cerchi, gomme, benzina, lubrificanti e ogni “add-on” meccanico o software, così come di premi e bonus di risultato.

MANUTENZIONE, CURA E AFFFIDAMENTO SPORTIVO

MARCO si impegna a trattare ALBAROSA con la diligenza del buon padre di box, assicurandole manutenzione ordinaria e straordinaria secondo i piani tecnici.

ALBAROSA, dal canto suo, si obbliga a erogare potenza in misura proporzionata alla rotazione del polso destro, evitando manifestazioni di gelosia elettronica verso altre moto in griglia.

FEDELTÀ

MARCO riconosce il dovere di lealtà sportiva ad ALBAROSA, alla sua gemella e a tutti i prototipi di Aprilia Racing. Questo non costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà.

GESTIONE DELLE GARE E DECISIONI STRATEGICHE

Le decisioni su gomme, set up, sorpassi all’ultimo giro e in generale sulle strategie di gara saranno sempre adottate congiuntamente, nel rispetto del principio di ragionevolezza e della linea bianca.

In pista, in caso di disaccordo, prevarrà il feeling di MARCO; in tal caso ALBAROSA potrà dissentire vibrando e scodando, ma non oltre il limite del controllo di trazione.

DURATA ED EFFICACIA

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha validità pluriennale, e in particolare, quanto a MARCO, sino a che avrà voglia di sfrecciare in pista, quanto ad ALBAROSA, sino a che scorrerà benzina negli iniettori.

FORO COMPETENTE

I casi precedenti sconsigliano vivamente di ricorrere a qualsivoglia tribunale.

DISPOSIZIONI FINALI

MARCO dichiara di conoscere ogni peculiarità di ALBAROSA, incluse mappe motore, carattere in staccata e in accelerazione.

ALBAROSA dichiara di accettare la guida di MARCO, riconoscendone l’abilità in piega, la sensibilità sull’anteriore e l’attitudine a non mollare mai il gas.