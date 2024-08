MotoGP | Acosta: "Per spiegare i nostri problemi, devo prima capirli"

La KTM si è preparata con cura per il Gran Premio d'Austria di MotoGP, la sua gara di casa al Red Bull Ring, dove Pol Espargaro ha effettuato dei test a metà luglio, con Pedro Acosta che ha seguito tutti i progressi e gli sviluppi nel box, desideroso di salire in sella alla moto su questo circuito. Tuttavia, tutta questa motivazione non si è tradotta nelle prestazioni che lo spagnolo cercava.

"Non vedevamo l'ora di correre e invece me ne vado con un dolore nel petto", ha esclamato il pilota della GasGas Tech3. "È difficile, difficile dire qualcosa. Ci sono stati molti problemi che non mi aspettavo di avere. Non ho ancora capito perché sono arrivati questi problemi, devo sedermi a freddo. Questa settimana sarò a Misano con il test team per vedere cosa stanno provando, e lo analizzeremo con calma. Non voglio fare nulla nella foga del momento", ha detto, illustrandolo con una frase: "Come si dice, non prendere decisioni con rabbia e non promettere nulla quando sei felice".

Un inizio di incontro con i media che lasciava già intendere come il campione in carica della Moto2 non fosse in vena di molte battute.

Questa settimana, a partire da lunedì, con azione in pista martedì e mercoledì, il circuito di Misano ospita un test privato con Yamaha, Honda e KTM. "Saranno tre giorni interessanti, per vedere se riusciamo a capire perché è successo e come evitarlo", ha detto, riferendosi ai problemi che ha evidenziato.

"Prima di tutto devo capire cosa è successo e perché è successo, perché voglio capire. Non so come spiegare o dire cosa è successo perché ancora non l'ho capito. Ora diciamo che il test team sta ricevendo una guida piuttosto buona. Oggi abbiamo avuto il miglior coach, Dani (Pedrosa). E molte delle cose che ha detto, nel mio caso, hanno funzionato abbastanza bene. Dato che al test di Misano ci sarà solo Dani, penso che potrò vedere un po' meglio la direzione che stanno prendendo e capire altre cose, soprattutto quello che mi è successo questo fine settimana qui. Si esce anche dai momenti difficili", ha aggiunto.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Acosta sarà a Misano da lunedì a mercoledì, ma non potrà guidare la MotoGP. "Se scenderò in pista sarà con una Moto2, come ho fatto in Austria a luglio. Ma voglio essere presente per vedere cosa c'è in pista e per capire come stanno lavorando. Misano è qui vicino e potremo capire come si sviluppano le cose", ha detto.

Dunque, gli è stato chiesto di valutare la percentuale di colpa della moto per tutto quello che è successo. "Non posso dirlo, sapete come dico le cose e, parlando velocemente, non ho le palle per dire che la moto sta andando male. Ci mancano piccole cose che dobbiamo mettere insieme".

"Stiamo soffrendo in generale, anche Brad Binder, che è arrivato quinto, aveva 18 secondi di ritardo. Che dal quinto al tredicesimo ce ne siano dodici, lo capisco. Ma 18 dal primo al quinto è una differenza enorme. Dobbiamo capire cosa sta succedendo. Mi rimprovero di non essere riuscito ad entrare in Q2, se l'avessi fatto ora non sarei qui con questa faccia, sarei qui con champagne e fiori per tutti".

Stefan Pierer, proprietario della KTM, era naturalmente presente sul circuito. "A questi Gran Premi, onestamente, non si parla mai veramente con i capi. Ci sono così tante cose che non si fanno, ma il messaggio chiaro che abbiamo ricevuto da loro è che il progetto sta andando avanti e che KTM sarà coinvolta nel progetto MotoGP", ha detto. "È rassicurante che una fabbrica così grande sia così concentrata sulla MotoGP".

La prossima gara è Aragon, poi GP di San Marino, test ufficiali e GP dell'Emilia Romagna, tutti sullo stesso circuito, a Misano, una ripetizione che può aiutare Pedro.

"Il test di Misano sarà molto positivo per noi, così come la ripetizione della gara sullo stesso circuito. Sarà il primo circuito in cui tornerò con la MotoGP, potrò migliorare molto da un weekend all'altro", ha detto il ragazzo di Puerto de Mazarrón.