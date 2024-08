MotoGP | Bastianini: “Sapevo che non avrei lottato con Pecco e Martin”

Il Gran Premio d’Austria non verrà annoverato tra i più divertenti della stagione in termini di spettacolo e bagarre in pista: Pecco Bagnaia ha preso il largo firmando un’altra doppietta e regolando un Jorge Martin che ha comunque fatto la differenza sul resto del gruppo. Il “primo degli umani” è stato Enea Bastianini, terzo alla bandiera a scacchi. Il romagnolo della Ducati ha centrato il miglior risultato possibile in una MotoGP che oggi ha esaltato più del solito la superiorità del campione in carica e dell’alfiere Pramac.

Al termine della gara, Bastianini ha riconosciuto che non avrebbe avuto il passo dei primi due, nonostante avesse raddrizzato un fine settimana partito in salita: “Sinceramente sapevo di non avere lo stesso ritmo di Pecco e Jorge. Ho faticato tutto il weekend, non mi sono mai sentito a mio agio nemmeno oggi in gara, anche se il mio passo era migliorato. Ma è uno di quei weekend che devi cercare di portare a casa provando a ottenere il miglior risultato possibile. È comunque un terzo posto buono, ma sapevo sin dal primo giro che non avrei potuto lottare con loro”.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Al Red Bull Ring, il pilota Ducati non ha iniziato il weekend nel migliore dei modi, senza feeling e con qualche difficoltà nella gestione della gomma. Così, il risultato odierno assume ancora più valore: “È andata meglio di quanto immaginassi perché avevo zero feeling. Non sentivo il davanti, l’unica volta in cui mi sono trovato meglio è stata quando ho montato l’hard davanti, ma in gara era troppo rischioso perché la temperatura era più bassa rispetto agli altri giorni. L’ho provata solo il venerdì, ma era una gomma nuova per tutti e a sinistra ci sono poche curve. Sarebbe stato molto, molto rischioso”.

“Una volta avremmo fatto molto più fatica a raddrizzare un weekend, invece oggi siamo andati a podio”, ha spiegato Bestia. “Abbiamo mantenuto la calma, abbiamo cercato di capire cosa sistemare, sapendo che magari non saremmo arrivati al top, ma almeno dove sono adesso. È stato un lavoro che abbiamo fatto pian piano, senza stravolgere la moto ma facendo piccole modifiche, sapendo sempre cosa mi ritrovo sotto il culo”.

Al termine del Gran Premio d’Austria, Bastianini mantiene la terza posizione, pur staccato di 61 punti da Bagnaia e di 56 da Martin. È matematicamente in lotta per il titolo, ma sente di non avere ancora quel qualcosa in più che gli consenta di lottare con loro due: “La sto comunque vivendo bene, so che mi manca ancora qualcosa. Dobbiamo fare ancora un po’ di lavoro per essere sempre lì, senza grosse difficoltà. A volte arriviamo su delle piste e siamo 12esimi. Questo non va bene se vogliamo giocarci il titolo, quindi dobbiamo lavorare su questa cosa”.

“Come vedo la lotta tra Pecco e Jorge? Sembra molto serrata, un giorno sembra ne abbia più uno, un giorno più l’altro. Io a tratti riesco a essere più veloce, ma è qualcosa che si sviluppa solo a volte. Devo cercare di sfruttare i miei punti forti e quando posso, attaccare. In gare come oggi, invece, devo essere più conservativo e portarla a casa”, ha spiegato Bastianini, che ora è già proiettato verso il prossimo appuntamento in Spagna: “Aragon è una pista che mi piace molto, sono sempre andato abbastanza bene. Spero di riuscirci anche quest’anno, ma poi arriveranno due gare a Misano che saranno sicuramente toste perché lì è sempre un po’ difficile. Tutti gli italiani vogliono fare il meglio possibile, giochiamo tutti in casa. Ma poi ci sarà Jorge, che l’anno scorso è stato molto veloce”.