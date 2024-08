MotoGP | Bagnaia imperatore d'Austria: è doppietta al Red Bull Ring!

L'Austria è Rossa. E fin qui non è una notizia, visto che ormai è dal lontano 2016 che le moto di Borgo Panigale lasciano il segno al Red Bull Ring in MotoGP. La notizia è che da tre anni a questa parte è solo la Desmosedici GP rossa di Pecco Bagnaia a salire sul gradino più alto del podio: vittoria nel 2022, doppietta lo scorso anno e questo fine settimana, grazie alla quale è tornato a prendersi anche la leadership della classifica iridata.

La gara del campione del mondo in carica è stata praticamente perfetta. Questa volta al via Jorge Martin è stato più lesto di lui, ma all'inizio del secondo giro Bagnaia si è portato al comando con un attacco deciso alla staccata della curva 1. Un giro più tardi, "Martinator" ha provato a replicare alla curva 9, ma poi è andato largo, permettendo a Pecco di reincrociare.

Da quel momento in avanti è stato un vero e proprio monologo del piemontese, che nella seconda parte di gara, a suon di giri veloci, ha piano piano aperto fino ad oltre due secondi la forbice nei confronti del rivale del Prima Pramac Racing, che bisogna ricordare correva con due punti di sutura sul pollice sinistro a causa di un incidente nella doccia avvenuto venerdì.

Solo nel finale Martin ha tentato una reazione, riducendo il gap fino a 1"5. Dopo aver gestito per un paio di tornate, Bagnaia però ha risposto subito, facendogli capire che oggi non avrebbe potuto fare nulla per negargli il settimo successo stagionale (tanti quanto il suo record), il 25° della sua carriera in MotoGP (eguagliato Kevin Schwantz al decimo posto nella classifica all time). Il madrileno comunque può essere soddisfatto, perché di fronte ad un Pecco imperiale ha perso solamente pochi punti e ora sono 5 quelli che li separano nella classifica iridata.

Grazie ad una bella partenza, Enea Bastianini si è portato in terza posizione fin dalle primissime fasi della corsa e per qualche giro ha provato anche ad andare con il tandem di testa. Alla lunga però per lui è stato impossibile tenere il ritmo dei primi due, quindi ha deciso di accontentarsi di un podio che comunque lo tiene in linea di galleggiamento nel Mondiale, con il gap dalla vetta che sale di nuovo a 61 lunghezze. Tra le altre cose, "Bestia" ha regalato alla Ducati la sua ottava tripletta consecutiva. Un numero davvero mostruoso.

Ai piedi del podio c'è Marc Marquez, che purtroppo ha rovinato la sua gara ancora prima del via, non riuscendo ad ingaggiare l'abbassatore della sua Ducati del Gresini Racing. La sua partenza quindi è stata disastrosa e a peggiorare le cose c'è stato un contatto alla prima staccata con Franco Morbidelli, che lo ha fatto precipitare al 13° posto. L'otto volte campione del mondo però non si è perso d'animo e a suon di sorpassi è risalito fino al quarto posto, con il rammarico di un passo che forse gli sarebbe potuto valere almeno il podio con una partenza normale.

Il primo a non guidare una Ducati è Brad Binder, che se non altro ha permesso alla KTM di prendersi i galloni di seconda forza sulla pista di casa. Una magra consolazione, però, se si pensa che sul traguardo si è presentato con un ritardo di oltre 18" sul vincitore. A seguire poi c'è un'altra Ducati, la GP23 di un Marco Bezzecchi che se non altro è tornato a battagliare per le posizioni di vertice, dando la sensazione di essersi divertito parecchio nella battaglia con Marquez e con le Aprilia.

Dopo l'inatteso podio della Sprint di ieri, le moto della Casa di Noale sono tornate a fare i conti con le difficoltà che l'hanno sempre frenata su questa pista, con Maverick Vinales che ha chiuso settimo ed Aleix Espargaro che si è dovuto accontentare del nono posto, entrambi ad oltre 20". Tra di loro invece si è infilato Franco Morbidelli, che con la seconda Ducati del Prima Pramac Racing è risalito fino all'ottavo posto dopo che il contatto con Marquez al via lo aveva relegato addirittura al 17°.

La top 10 si completa con l'altra Ducati di Alex Marquez, con la wild card Pol Espargaro che invece ha chiuso in 11° piazza con la KTM "laboratorio", che presentava già soluzioni interessanti per il futuro. E' curioso che lo spagnolo si sia piazzato davanti al rookie Pedro Acosta, che sta vivendo il primo momento difficile della sua avventura nella classe regina e non è andato oltre al 13° posto, alle spalle anche dell'Aprilia Trackshouse di Miguel Oliveira. Peccato poi per Jack Miller, caduto alla chicane quando era nel trenino che stava battagliando per il quarto posto.

Bisogna scendere fino al 14° posto, dunque, per trovare la prima delle moto giapponesi, che questa volta è la Honda di Takaaki Nakagami. Solamente 18° invece Fabio Quartararo, che evidentemente ha accusato l'ustione alla gamba rimediata nella Sprint di ieri. La riprova è che davanti a lui c'è anche l'altra Yamaha del compagno Alex Rins, 16° e anche lui non in perfette condizioni fisiche. Ritirato purtroppo Luca Marini, rientrato ai box probabilmente per un problema tecnico dopo pochi passaggi, mentre il collaudatore Aprilia, Lorenzo Savadori, ha chiuso in 20° posizione con la RS-GP sperimentale.