Razgatlioglu batte Moreira come miglior rookie
Nella battaglia dei rookie alla fine l'ha spuntata invece Toprak Razgatlioglu. Nonostante l'assenza forzata di ieri, il tre volte iridato della Superbike è riuscito a saltare davanti a Diogo Moreira proprio nell'ultima ora a disposizione. Il turco ha chiuso 18°, proprio davanti al brasiliano, che lo ha seguito di poco più di un decimo con la sua Honda LCR. Entrambi però hanno ancora tanto lavoro da fare, perché sono ad un paio di secondi dalla vetta.
Yamaha per il momento è in coda
L'anello debole in questo momento sembra essere la Yamaha, che oggi finalmente ha rimandato in pista le M1 dopo lo stop precauzionale legato ai problemi del motore V4 di ieri. Complice anche l'assenza di Fabio Quartararo, rientrato in Europa dopo la frattura del dito medio della mano destra rimediata martedì, il migliore è stato Alex Rins, che però non è andato oltre all'1'57"580, staccato di 1"1.
Aprilia prima inseguitrice, equilibrio tra KTM e Honda
La prima delle inseguitrici è stata l'Aprilia, con Marco Bezzecchi che proprio nei minuti conclusivi ha piazzato una bella zampata andando a rompere l'egemonia Ducati con il secondo tempo, a soli 124 millesimi dalla vetta. La Casa di Noale, dunque, sembra presentarsi al via della stagione come seconda forza, mentre pare esserci più equilibrio più indietro tra KTM ed Honda. La migliore delle RC16 è quella di Pedro Acosta, che con il suo 1'57"253 ha preceduto di appena 15 millesimi proprio la RC213V di Joan Mir.
Le Ducati sembrano sempre il riferimento
In generale, le Ducati hanno fatto la voce grossa in questa giornata conclusiva, perché occupano cinque delle prime sei posizioni, con Fabio Di Giannantonio terzo davanti a Marc Marquez (oggi autore della sua prima scivolata dell'anno) e Pecco Bagnaia. Sesto poi c'è Franco Morbidelli con la moto di vecchia generazione. Anche sulla simulazione di Sprint i due piloti della squadra ufficiale sono quelli che si sono avvicinati di più ad Alex Marquez, quindi le Rosse sembrano sempre il riferimento.
La classifica finale della terza giornata di test
Alex Marquez chiude in vetta
Bandiera a scacchi! Termina qui anche la terza ed ultima giornata dei test collettivi di Sepang della MotoGP, che si è conclusa in maniera perfetta per Alex Marquez. Il pilota del Gresini Racing è stato il più veloce di giornata con il suo 1'56"402, ma è stato anche quello che ha brillato nella simulazione del passo gara.
Time attack anche per Di Giannantonio, ma non migliora
Anche Di Giannantonio ha provato un ultimo time attack nei minuti conclusivi, ma il pilota della Pertamina Enduro VR46 non è riuscito a migliorare il suo 1'56"785 e quindi resta sempre in terza posizione.
Binder sale 13° con la KTM
Un paio di posizione invece le ha recuperate Brad Binder, che è riuscito ad arrampicarsi fino alla 13° posizione con la sua KTM, saltando proprio davanti all'altra RC16 di Maverick Vinales. Il sudafricano ha girato in 1'57"590.
Ogura abbassa il tempo ma è sempre 11°
Anche Ai Ogura ha provato un ultimo sussulto ed è riuscito ad abbassare il proprio crono. Il giapponese del Trackhouse Racing ha fermato il cronometro sull'1'57"326, prestazione che però non gli ha permesso di migliorare la sua 11° posizione.
Zampata di Bezzecchi che porta l'Aprilia 2°
A quanto pare Marco Bezzecchi si era tenuto ancora una cartuccia da sparare nei minuti conclusivi, perchè il pilota dell'Aprilia ha sfoderato il suo miglior time attack dei tre giorni ed andando a "rompere" il poker Ducati. Anche il riminese ha infranto il muro dell'1'57" e con il suo 1'56"526 si è portato in seconda posizione, a soli 124 millesimi dal miglior tempo di Alex Marquez.
Razgatlioglu diventa il miglior rookie
Migliorano i propri tempi i due piloti del Prima Pramac Racing. Jack Miller scende fino a 1'58"156, ma la sua Yamaha rimane sempre in 17° posizione. Il passo avanti più significativo invece è quello di Toprak Razgatlioglu, perché il turco sale in 18° posizione e con il suo 1'58"326 diventa il miglior rookie scavalcando Diogo Moreira.
Ecco un'analisi più approfondita delle simulazioni di Sprint dei ducatisti
Moreira migliora il tempo, ma non la posizione
Diogo Moreira intanto è riuscito a limare ancora leggermente il suo crono, scendendo a 1'58"476. Il rookie della Honda LCR però non è riuscito a scalare la classifica e rimane sempre 18°, distanziato di oltre due secondi dalla vetta.
Bezzecchi e Acosta costanti, ma non veloci come le Ducati
Piuttosto costanti, ma non al livello delle Ducati, invece le simulazioni di Sprint condotte da Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. Il pilota dell'Aprilia è stato costretto a farla con una gomma usata e lo si capisce dal fatto che il suo tempo di attacco è un 1'58"455. La buona notizia per il riminese però è la grande costanza di ritmo, perché rimane sull'1'58" per ben sei giri e conclude la sequenza a 1'59"276, quindi solo otto decimi oltre l'attacco. Acosta parte invece sull'1'58"448, ma rimane molto costante sull'1'58"5, per poi chiudere sull'1'59"0.
Alex Marquez fa il "giro veloce" della simulazione di Sprint
Interessante anche la simulazione di Sprint di Alex Marquez, perché il pilota del Gresini Racing avrebbe fatto segnare il "giro veloce", riuscendo addirittura a girare in 1'57"295. Come Bagnaia, anche il vice-campione del mondo ha messo insieme la bellezza di cinque tornate sotto al muro dell'1'58". Nel complesso, dunque, il run migliore sembra essere il suo.
Ancora poca attività in pista
Dopo una pioggerella molto leggera, l'azione in pista continua ad essere molto limitata. Al momento gli unici a girare sono Marco Bezzecchi con l'Aprilia e Franco Morbidelli con la Ducati della Pertamina Enduro VR46. Per entrambi però i riferimenti sono piuttosto alti.
I tempi alle ore 17 locali
Alex Rins fa il punto sui "guai" della Yamaha
La Honda di Zarco riapre le danze
Dopo parecchi minuti di silenzio, torna a sentirsi finalmente il rombo di un motore. Si tratta di quello della Honda LCR di Johann Zarco, che è il primo a tornare in pista quando manca circa un'ora e un quarto al termine.
Bagnaia molto costante nella simulazione di Sprint
La simulazione di Sprint che ha compiuto Pecco Bagnaia all'inizio della sessione pomeridiana è stata probabilmente anche meglio di quella di Marc Marquez. Il piemontese ne ha fatti 11 di giri lanciati consecutivi, alzando un po' i tempi solamente negli ultimi tre. Nei primi otto però è stato un vero e proprio martello, costante tra l'1'57"7 e l'1'58"1, con ben cinque giri sotto all'1'58" contro gli appena due del #93.
Tutti ai box a un'ora e mezza dalla fine
Quando manca poco meno di un'ora e mezza al termine, c'è un momento di calma apparente, perché tutte le moto sono tornate all'interno dei box.
Ecco i commenti di giornata di Bezzecchi
Piccolo passo avanti per Marini
Si inizia a vedere anche qualche timido miglioramento. E' il caso di Luca Marini, che facendo segnare un tempo di 1'58"044 ha portato la sua Honda in 15° posizione, anche se il suo ritardo dal miglior crono assoluto della Ducati di Alex Marquez rimane di 1"6. La sua prestazione però è più degna di nota se si guarda solo alla sessione pomeridiana, perché si tratta di un tempo da top 5.