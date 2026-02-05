Bezzecchi e Acosta costanti, ma non veloci come le Ducati

Piuttosto costanti, ma non al livello delle Ducati, invece le simulazioni di Sprint condotte da Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. Il pilota dell'Aprilia è stato costretto a farla con una gomma usata e lo si capisce dal fatto che il suo tempo di attacco è un 1'58"455. La buona notizia per il riminese però è la grande costanza di ritmo, perché rimane sull'1'58" per ben sei giri e conclude la sequenza a 1'59"276, quindi solo otto decimi oltre l'attacco. Acosta parte invece sull'1'58"448, ma rimane molto costante sull'1'58"5, per poi chiudere sull'1'59"0.