Analisi
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Sull'Aprilia RS-GP26 c'è un nuovo codone al giorno: ecco "Panoramix"

La squadra di Noale continua a sfornare novità aerodinamiche a raffica nell'area subito dietro alla leg wing: il codone è oggetto di una cura molto approfondita con soluzioni che scandagliano opzioni molto diverse.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Aprilia RS-GP26, dettaglio tecnico

Aprilia RS-GP26, dettaglio tecnico

Una novità al giorno. L’Aprilia è molto prolifera nel tirare fuori nuove soluzioni aerodinamiche durante i test collettivi di MotoGP. Nel secondo giorno a Sepang la Casa di Noale ha sperimentato sulla RS-GP26 un codone che non ha niente a che vedere con quello sfoggiato ieri e che nel team avevano soprannominato “Obelix”: non ci siamo abituati a vedere il vistoso cerchiello in carbonio che funge da convogliatore di flusso, che sulla moto di Marco Bezzecchi è spuntata fuori un’altra diavoleria aerodinamica. 

Aprilia RS-GP26, dettaglio del codone con

Aprilia RS-GP26, dettaglio del codone con "Panoramix"

“Obelix” ha lasciato il posto a “Panoramix”: dietro alla leg wing, nella parte più avanzata del codone, è comparsa una soluzione inedita che ha occupato l’area che era riservata all’arco in carbonio valutato martedì. E, questa volta ci troviamo di fronte a un sistema di paratie verticali che lavorano in sinergia con due corna leggermente piegate in avanti e montate ai lati del codone, perché definiscono il campo di moto dei flussi in quel punto della moto che è frutto di un’indagine molto approfondita. 

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing con la RS-GP26 dotata del profilo

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing con la RS-GP26 dotata del profilo "Obelix"

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Se il cerchiello pare potesse funzionare da convogliatore di flusso in rettilineo, magari ripulendo la scia e assicurando una maggiore efficienza alle velocità massime, con “Panoramix” il direttore tecnico, Fabiano Sterlacchini scandaglia un altro concetto, perché si notano due file di flap per parte, ciascuna composta da due profili che creano un soffiaggio.  

È interessante rilevare che con questa soluzione si cerca un effetto out wash, aprendo la scia perturbata dietro alla schiena del pilota, mentre con “Obelix” si puntava ad un effetto in wash, che è esattamente il contrario. 

Non è escluso che prima della chiusura della sessione malese si possano apprezzare altre soluzioni particolari. Lo staff aerodinamico, in questo momento, è sotto pressione per la produzione di tutte le opzioni che sono state provate in galleria del vento nel tunnel della Toyota a Colonia. 

