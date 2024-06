Le Mans | Mancinelli, sospiro di sollievo: illeso dopo il botto

Prima dello scoccare della diciottesima ora, il gruppo è stato compattato ancora una volta a causa di un brutto incidente che ha visto suo malgrado Daniel Mancinelli protagonista con la Aston Martin #27 del team Heart of Racing.

Il pilota italiano, rimanendo all’esterno della #51 in una curva verso destra prima di una grossa staccata, sembra aver perso autonomamente il controllo della sua vettura dopo essere finito su una traiettoria più sporca. Mancinelli ha perso il posteriore, con la vettura che ha poi innescato una sorta di effetto pendolo che lo ha poi portato in testacoda, sbattendo così violentemente contro le barriere con il lato sinistra della vettura.

Purtroppo, nell’impatto contro la barriera di gomme l’auto si è ribaltata cappottandosi, generando paura per le condizioni del pilota, il quale è poi uscito dalla vettura all’apparenza senza riportare gravi conseguenze.

#27 Heart: Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Daniel Mancinelli, Alex Riberas Foto di: Rainier Ehrhardt

Chiaramente, Mancinelli è stato portato al centro medico per ulteriori accertamenti data la violenza del contatto contro le barriere, non solo per la dinamica, ma anche per la velocità. Dopo i dovuti controlli, Aston Martin ha voluto rassicurare sulle condizioni del suo pilota, confermando che Mancinelli è stato rilasciato dal centro medico del circuito in buone condizioni, senza riscontrare grandi problemi.

“A seguito di un incidente che ha coinvolto la vettura #27 del Team Heart of Racing con una Aston Martin Vantage GT3, Daniel Mancinelli sta bene ed è stato rilasciato dal centro medico del circuito”, recita il comunicato ufficiale diffuso dalla casa britannica.

L’impatto ha spinto i commissari di gara a far entrare la Safety Car, non solo per sincerarsi delle condizioni di Mancinelli, ma anche per riparare le barriere fatte di gomme impilate l’una sull’altra: i lavori non hanno richiesto molto tempo, ma hanno compattato il gruppo, dando nuovamente il via a una sfida tra diversi costruttori per il successo nelle rispettive categorie.