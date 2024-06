Le Mans | Già finita la 24h di un ottimo Valentino Rossi

La prima 24h di Le Mans di Valentino Rossi è già finita senza nemmeno riuscire ad arrivare al giro di boa.

Il 'Dottore' ha esordito nell'evento del Circuit de la Sarthe con la BMW #46 del Team WRT assieme a Maxime Martin, riuscendo a completare un ottimo triplo stint nella serata di sabato, condividendo il volante con Maxime Martin ed Ahmad Al Harthy, dal quale aveva ereditato il volante ritrovandosi al comando della Classe LMGT3.

Nei 30 giri percorsi il pilota di Tavullia è stato davvero costante come non mai, girando sempre sul piede dei 4'00" / 4'01", senza mai commettere un errore e ottenendo la miglior tornata in 4'00"460 risultando il secondo più veloce dell'equipaggio, dato che Martin ha avuto il passaggio di riferimento in 3'59"663.

Rossi ha poi ridato il volante ai colleghi, ma quando attorno a mezzanotte è toccato ad Al Harthy risalire sulla M4 della squadra belga, il pilota dell'Oman ha commesso un errore andando a sbattere e concludendo anzitempo l'avventura del trio.