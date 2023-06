24h Le Mans | Libere 4: Ferrari batte Glickenhaus e Porsche-Jota

Dopo la straordinaria Hyperpole firmata da Antonio Fuoco, la Ferrari conclude la giornata di giovedì svettando anche nelle Prove Libere 4, ultima sessione di test prima della 24h di Le Mans, che scatterà sabato alle ore 16;00.

I protagonisti del FIA World Endurance Championship sono tornati in azione sul Circuit de la Sarthe per 60' in notturna, interrotti (con successivo recupero del tempo perso) per l'ennesimo problema che ha afflitto una Peugeot.

Stavolta a fermarsi è la 9X8 #93 lungo il rettilineo 'Hunaudières' senza che la vettura del Leone condotta in quel momento da Jean-Eric Vergne ne volesse sapere di ripartire.

A quel punto i commissari hanno fermato tutto per caricare il prototipo francese sul carro attrezzi, fra l'altro interrompendo i long-run che la maggior parte dei concorrenti stava affrontando cercando di capire come comportarsi in gara, con relative prestazioni.

#709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 of Franck Mailleux, Nathanael Berthon, Esteban Gutierrez Photo by: Marc Fleury

Al termine delle attività è la Ferrari 499P #51 di James Calado a concludere in vetta alla Classe Hypercar con un buon 3'27"275, rifilando 1" a tutti gli inseguitori, primi a sorpresa i ragazzi della Glickenhaus.

La 007 LMH #709 si porta in seconda posizione, seguita a ruota dalle Porsche di Jota #38 e Team Penske #6, mentre in Top5 c'è anche la Cadillac #311 della Action Express Racing.

Le Toyota si accontentano del sesto (#7) e 14° (#8) posto, la Ferrari #50 è settima davanti proprio alla Peugeot #93, ma ormai i valori in campo reali si capiranno solamente a gara in corso, dato che nessuno ha realmente mostrato ciò di cui è capace, e mancando giusto i 15' di Warm-Up di sabato mattina.

#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor Photo by: Alexander Trienitz

In Classe LMP2 per la prima volta abbiamo in vetta una Oreca di PRO/AM, ovvero la #923 del Racing Team Turkey che gira in 3'36"229, staccando per mezzo secondo circa la #65 di Panis Racing e la #63 di Prema Racing, con United Autosports #23 e AF Corse #80 che completano la Top5 racchiusa in meno di 1".

Alle spalle della vettura del team piacentino - secondo PRO/AM - troviamo la Jota #28, la Prema #9, United Autosports #22, Team WRT 31 e Cool Racing #37 fra i primi 10, tutti in un paio di secondi.

#66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE EVO of Thomas Neubauer, Louis Prette, Giacomo Petrobelli Photo by: Alexander Trienitz

In Classe LMGTE AM tornano davanti le Ferrari: il crono di riferimento lo ottiene la 488 #66 di JMW Motorsport in 3'52"965, per un soffio meglio della #57 di Kessel Racing.

Le Porsche di Iron Lynx #60, Proton Competition #16 e Project 1-AO #56 chiudono in Top5 a meno di mezzo secondo, sopa al quale restano la Corvette #33 e le Ferrari di AF Corse #54 e #21.

La Aston Martin #98 di NorthWest AMR-Heart of Racing va in Top10 dietro alla Porsche #88 di Proton Competition, entrambe sotto al secondo di distanza dalla vetta.

Da segnalare infine il rientro della Chevrolet Camaro NASCAR ZL1 della Hendrick Motorsports/Garage 56, la quale era stata fermata da problemi tecnici nel corso delle Libere 3 del pomeriggio.

Venerdì è giorno di sosta per i protagonisti della 24h, che torneranno a girare sul Circuit de la Sarthe sabato alle ore 12;00 per i 15' di Warm-Up, prima del via della gara del Centenario.