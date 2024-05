FE | Test Berlino: Shwartzman sulla DS, Ugochukwu debutta con McLaren

La Formula E si avvicina alla tappa di Berlino, uno degli appuntamenti storici dal campionato, dato che è presente nel calendario sin dalla prima stagione. Come a Misano e nelle restanti tappe del mondiale, anche nella capitale tedesca i piloti saranno impegnati in un double header, dovendosi quindi affrontare in due differenti gare tra sabato e domenica.

Tuttavia, dopo l’ePrix, ci sarà anche un altro evento da seguire, ovvero il test dedicato ai soli rookie. La Formula E vuole infatti dare l’opportunità ai debuttanti di approcciarsi alla serie da altri campionati e, nel corso degli anni, ha più volte organizzato una sessione di test in cui i piloti possono cimentarsi alla guida di una vettura completamente elettrica.

Alle volte questi test sono stati utili non solo per dare l’opportunità alle riserve o agli addetti al simulatore di accumulare chilometri con l’auto reale, ma in altre occasioni si sono rivelati importanti anche per valutare giovani piloti provenienti da altre categorie.

Robert Shwartzman, DS Penske Foto di: Andreas Beil

Qualche giorno fa, Nissan ha annunciato la presenza di Gabriele Mini e Caio Collet, che si aggiungono ad altri nomi interessanti, con Tim Tramnitz e Ricardo Feller con Abt Cupra, Jack Crawford e Zane Maloney con Andretti, Frederick Vesti e Kush Maini con Mahindra, oppure Dennis Hauger con Porsche. Recentemente, inoltre, ERT ha scelto Marta Garcia dalla F1 Academy (e prossimamente anche Formula Regional con Iron Dames) come uno dei suoi due piloti impegnati nel test.

Oggi sono arrivate altri annunci, tra qualche conferma e diverse novità. Robert Shwartzman sarà ancora una volta al volante della DS Penske assieme a Jonny Edgar, giovane pilota che corre nella European Le Mans Series dopo essersi aggiudicato il titolo di F4 tedesca nel 2020. Shwartzman, riserva della Ferrari in Formula 1 e attualmente impegnato nel WEC con la 499P Hypercar di AF Corse, tornerà a calarsi nell’abitacolo della monoposto DS dopo aver già preso parte a diverse sessioni di test, sia nella passata stagione che nel corso di questo campionato, tra cui la FP0 di Misano dedicata ai rookie tre settimane fa. Nel caso di DS, quindi, si affianca a una novità come Edgar un pilota che, pur essendo un debuttante, ha ormai accumulato già diversi chilometri a bordo di una Gen 3.

Altrettanto interessante è la line-up McLaren, che due gradite new entry. La scuderia di Woking ha infatti annunciato che saranno Ugo Ugochukwu e Grégoire Saucy a guidare nel corso dei rookie test di Berlino il prossimo 13 maggio.

Ugochukwu, originario di New York, negli Stati Uniti, fa parte proprio del programma per giovani piloti della McLaren ed è attualmente impegnato nel suo tentativo di scalata verso la F1 dopo aver ottenuto buoni risultati. Nella sua breve carriera, ha già conquistato il titolo del FIA OK-Junior European Karting Championship, oltre ad altri successi nel karting prima del passaggio sulle monoposto. Nel suo primo anno ha ottenuto un terzo posto nella F4 britannica, migliorandosi poi con una seconda posizione nella classifica della F4 italiana nel 2023 e il titolo nella Euro 4.

Ugo Ugochukwu Foto di: McLaren

In questa stagione, Ugochukwu parteciperà alla Formula Regional, affiancandola al programma nel Campionato GB3. Il suo ruolo nel programma Driver Development gli ha permesso di trascorrere del tempo al simulatore presso il McLaren Technology Centre dove ha potuto provare, per ora solo nel mondo virtuale, la vettura di Formula E. A Berlino, invece, avrà la chance di guidare quella reale per la prima volta.

“Non vedo l'ora di partecipare al Rookie Test di Berlino a maggio con il NEOM McLaren Formula E Team. È un'opportunità straordinaria portare in pista la Nissan e-4ORCE 04 e sono grato di aver avuto questa possibilità grazie al programma McLaren Driver Development. Sono entusiasta di imparare e sviluppare ulteriormente la mia guida in una differente categoria. Lavorerò a stretto contatto con il team di Bicester [dove ha sede il team di Formula E] e MTC, in modo da assicurarmi di essere il più preparato possibile”.

Ad affiancarlo in McLaren ci sarà Grégoire Saucy. Dopo alcune stagioni completate nelle categorie propedeutiche alla Formula 1, attualmente Saucy partecipa al campionato WEC con United Autosports, proprio in collaborazione con McLaren Motorsport. Anche per lui sarà la prima volta al volante di una monoposto di Formula E.