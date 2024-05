FE | McLaren: Bird operato, salta Berlino. Barnard lo sostituirà

Sam Bird ha dovuto suo malgrado abbandonare l’ultimo appuntamento di Formula E a Monaco a causa di un incidente nella prima sessione di prove libere. A circa dieci minuti dalla fine della prima sessione del weekend, infatti, il britannico era arrivato al bloccaggio dell’anteriore in curva 1, meglio nota come la Sainte Devote, non riuscendo a rallentare la vettura a sufficienza prima delle barriere.

La vettura aveva quindi impattato le barriere ad una velocità comunque sostenuta, mentre Bird aveva ancora le mani sul volante. In maniera simile a quanto successe nella scorsa stagione a Robin Frijns in Messico, il volante ha subito avuto una reazione violenta, facendo sì che il polso di Bird sia andato a sbattere anche contro la parte interna del telaio.

Nonostante sia uscito dall'auto senza aiuto e sia tornato ai box a piedi, ulteriori accertamenti hanno rivelato un infortunio che lo ha messo fuori gioco dalla gara, temendo subito che l’infortunio potesse essere anche più grave del previsto.

Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

L'infortunio è avvenuto alla stessa mano che Bird si era rotto durante l’ePrix di Londra del 2022 e che lo aveva tenuto fuori dal finale di stagione a Seoul. Dopo essere stato trasportato in ospedale a Monaco, ulteriori approfondimenti hanno purtroppo evidenziato una frattura alla mano sinistra, il che ha richiesto un intervento una volta rientrato nel Regno Unito.

Il britannico si è quindi sottoposto a un intervento chirurgico all'inizio di questa settimana, che il team ha confermato essere riuscito senza complicazioni, augurandosi inoltre una rapida guarigione per un ritorno alle gare in tempi brevi. La speranza della squadra è quella di riavere Bird in tempo per le ultime gare del campionato: dopo Berlino e Shanghai ci sarà una pausa di un mese prima dell'appuntamento di Portland.

Ciò che è certo per ora è che Bird sarà costretto a saltare quantomeno l’appuntamento di Berlino della prossima settimana, dove verrà sostituito ancora una volta da Taylor Barnard. Il giovane pilota inglese ha fatto il proprio debutto a Monaco sostituendo il connazionale e tornerà ancora una volta a bordo della monoposto di Woking per il doppio appuntamento tedesco.

Il team principal Ian James ha dichiarato: "Siamo molto contenti di parlare dei progressi positivi riguardo al recupero di Sam, l’operazione alla mano è andata bene e speriamo di riaverlo presto in macchina”.

Taylor Barnard, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

“Taylor ha fatto un lavoro straordinario quando è stato chiamato all'ultimo minuto a Monaco, così come il team, che gli ha fornito un grande supporto per tutto il tempo. Ora potrà fare tesoro di questa esperienza, mentre Sam lavorerà al suo recupero, con il pieno supporto della squadra. Non vediamo l'ora di riavere presto Sam in macchina".

All'età di 19 anni, Barnard è diventato il più giovane pilota ad aver mai preso parte a una gara di Formula E partecipando all'E-Prix di Monaco di sabato scorso, dopo che gli era stato comunicato solo 20 minuti prima della seconda sessione di libere che avrebbe sostituito l’infortunato Bird. Barnard chiaramente non ha impressionato in qualifica, ma è riuscito a condurre una gara solida nel pomeriggio, chiudendo al quattordicesimo posto, tra l’altro anche con qualche bella manovra.

Nel ruolo di riserva, il britannico avrebbe dovuto inizialmente prendere parte al test per i rookie che segue il doppio appuntamento di Berlino del prossimo fine settimana, il 13 maggio.