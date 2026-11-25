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Formula E Test di Novermbre a Jarama

FE | Inizia l'era Gen4: vi portiamo dentro i box Bridgestone per scoprire come si preparano le gomme

Con il debutto della Gen4 nei test a Jarama è iniziata "ufficialmente" l'avventura di Bridgestone in Formula E: durante le prove, abbiamo avuto il piacere di seguire da vicino il lavoro degli adetti in pista, con una forte componente italiana, impegnati dall'alba per preparare le gomme delle undici squadre.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 25 nov 2026, 15:44

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Montaggio delle gomme Bridgestone

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Il test di Jarama ha rappresentato l’inizio di qualcosa di nuovo per la Formula E, non solo perché, per la prima volta, ha riunito tutte le squadre che prenderanno parte all’era Gen4, ma anche perché è stata la prima uscita in una sessione “ufficiale” di Bridgestone in qualità di nuovo fornitore unico di pneumatici della Formula E dopo aver preso il posto di Hankook.

Chi osserva una sessione di test direttamente dalla pista vede monoposto che entrano ed escono dai box, ma raramente si sofferma su ciò che accade agli pneumatici. A Jarama, Motorsport.com ha avuto il piacere di seguire il dietro le quinte del lavoro svolto dai tecnici di Bridgestone e c’è un dato che aiuta a capire la mole di lavoro: solo per questa sessione di prove sono state montate un migliaio di gomme.

Ciò aiuta a capire l’impegno messo dagli specialisti del marchio giapponese che, tra l’altro, ha un cuore italiano, non solo perché una fabbrica di produzione degli pneumatici si trova a Roma, ma anche perché diversi tecnici impegnati nel montaggio vengono dal nostro Paese. Un lavoro reso ancora più duro dagli orari, perché spesso i tecnici di Bridgestone già alle sette del mattino erano in pista per montare gomme.

La gomma inizia a essere rimossa dal cerchio, qui c'è anche una fase di lubrificazione che viene svolta a mano

Foto di: Gianluca D'Alessandro

In termini generali, il processo inizia quando le squadre consegnano i set di gomme già sgonfi utilizzati nella sessione precedente, come da prassi, anche senza il valvolino e il tappo. A quel punto la copertura viene posizionata sullo stallonatore, il macchinario che separa il tallone dello pneumatico dal cerchio.

Dopo una fase di lubrificazione svolta a mano, la ruota passa all'operatore addetto allo smontagomme, che procede alla rimozione della gomma usata e al montaggio di quella nuova. Prima ancora di essere installato sul cerchio, ogni pneumatico viene identificato e registrato tramite la sua “carta d’identità”. Ogni gomma è infatti numerata, scannerizzata e associata al proprio codice identificativo, oltre che al sensore TPMS, il sistema imposto della FIA che monitora pressione e temperatura.

Qui viene poi rimontata la nuova gomma sul cerchio prima di essere gonfiata

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Terminata la fase di montaggio, lo pneumatico viene trasferito su dei rulli alla stazione di gonfiaggio. È qui che avviene uno dei passaggi più delicati dell'intero processo. La gomma viene prima portata a una pressione molto elevata, compresa tra 4 e 5 bar a seconda della temperatura ambientale, molto di più di quanto in realtà sarebbe necessario.

La pressione a cui viene consegnata la gomma è infatti decisamente più bassa, a circa 1,8 bar e questo passaggio può essere eseguito in autonomia da un computer che gestisce l'intero ciclo, sia di gonfiaggio che di sgonfiaggio all’interno della “gabbia”, oppure a mano da un addetto che si occupa di portare poi lo pneumatico alla pressione corretta al centesimo di bar.

Il macchinario che si occupa di gonfiare e sgonfiare la gomma

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Ma perché allora c’è bisogno di gonfiare le gomme fino a 4/5 bar? L’obiettivo è quello di garantire che la gomma aderisca perfettamente sul cerchio, fino all’ultimo millimetro, in modo che poi quando è in pista non generi dei movimenti strani. Ed è un processo che dipende anche dalla temperatura esterna: con il freddo la gomma è meno elastica e richiede pressioni più elevate, mentre quando temperature più alte il materiale è più morbido e risulta più semplice farla aderire perfettamente sul cerchio.

La pressione deve essere quindi regolata attentamente, ma non è l’unico elemento, perché anche l’aria necessaria per gonfiare la gomma è controllata a monte attraverso tre differenti essiccatori che si occupano di rimuovere l’umidità.

Lo sgonfiaggio può essere fatto sia dal macchinario che a mano, come in questo caso

Foto di: Gianluca D'Alessandro

L'ultimo controllo è affidato nella zona di equlibratura. Non si tratta solamente di equilibrare la ruota sul cerchio attraverso l'applicazione dei pesi necessari, ma anche di una sorta di controllo qualità del lavoro finito. In questa fase è infatti possibile individuare eventuali anomalie, come un cerchio danneggiato dopo un passaggio violento su un cordolo o un possibile contatto in pista, oppure uno pneumatico che non si è assestato correttamente sul cerchio.

È, di fatto, l'ultimo controllo qualità prima della consegna. Conclusa anche la bilanciatura, la ruota è pronta per tornare ai team e scendere di nuovo in pista. Durante i test viene restituita ai team, mentre nei weekend di gara viene trasferita in parco chiuso, dove resta custodita fino al momento stabilito dalla Federazione per il rilascio.

Un lavoro svolto in pochi minuti, ma la vera sfida è quando, gomma dopo gomma, bisogna preparare gli pneumatici per tutte le undici squadre. Se durante i weekend di gara, il numero di treni a disposizione è molto più limitato, nel corso dei test i team avevano molta più libertà e questo ha significato un lavoro molto più impegnativo per tutti coloro che erano in pista, ma con l’entusiasmo di una nuova (e bella) avventura.

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